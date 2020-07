Nina Moric ha ricevuto un’offerta per entrare al GF Vip. La sua risposta lascia tutti sorpresi, però. Invogliata da Alfonso Signorini a far parte del cast della prossima edizione del reality show, che vedrà il giornalista ancora una volta alla conduzione a settembre inoltrato, la croata dice di no e rifiuta.

Nina Moric, dopo anni passati sotto i riflettori, sempre nel vortice dei gossip, ora ha cambiato registro. Non entrerà nella Casa del GF Vip. La bella 44enne, ex moglie di Fabrizio Corona e mamma di Carlos, non varcherà la celebre porta rossa. A Nuovo Tv spiega perché ha deciso di non accettare l’offerta.

“Vuoi o non vuoi – spiega la showgirl e modella - stando dentro a quelle mura, si parla di gossip e si creano certe situazioni dalle quali mi devo disintossicare. Premetto che questo reality è molto divertente e che lo guarderò sicuramente però non mi sento di partecipare perché ormai ho già dato con la mia vita privata”.

Nina non vuole trovarsi ancora nell’occhio del ciclone. Ora, nonostante il contenzioso giudiziario con l’ex Luigi Mario Favoloso, è nuovamente felicee innamorata. Accanto a lei da un po’ di tempo che Vincenzo. "E’ una persona perbene e un lavoratore serio. Non appartiene al mondo dello spettacolo e questo mi piace”, dice del fidanzato al settimanale. Con lui sta bene, ma è ancora presto per farlo conoscere al figlio: "Sono molto protettiva nei suoi confronti. Se la storia avrà un futuro, allora lo conoscerà".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/7/2020.