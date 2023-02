Nina Moric riabbraccia il figlio Carlos in pubblico dopo quasi 3 anni: dopo il litigio e la denuncia torna il sereno

Inaugura la sua mostra d’arte a Bergamo accanto al 20enne avuto da Fabrizio Corona

Nina Moric non potrebbe essere più felice, dopo tanta pena provata. La croata riabbraccia in pubblico il figlio Carlos dopo quasi 3 anni. Così sottolinea il Corriere della Sera, così dicono mamma e figlio che si ritrovano ‘in pace’ all’inaugurazione della mostra nella Galleria Mazzoleni, in largo Belotti a Bergamo, dal titolo “I sette peccati capitali”. La showgirl 46enne espone le sue opere fino al prossimo 28 febbraio.

Nina e Carlos Maria, 20 anni, trascorrono il primo pomeriggio insieme dopo 3 anni, nonostante il ragazzo, studente di lettere e Filosofia, nell’autunno del 2021 raccontasse di stare col padre, Fabrizio Corona, di giorno e di dormire dalla mamma di notte.

Il litigio, l’accusa mossa alla Moric di aver sottratto 50mila euro dalla casa di Corona, avvalorata dalla testimonianza di Carlos, gli appelli di Nina via social, per far tornare in sé il figlio, a suo dire plagiato dell’ex re dei paparazzi: tutto sembrerebbe essere stato dimenticato.

La Moric è raggiante. “Non potete immaginare che emozione sto provando. Lui è il mio capolavoro di vita, è quello intelligente. Vale molto. Spero che trovi la sua strada. Non conta da quanto tempo non ci vediamo, perché nei nostri cuori noi siamo sempre insieme”, dice ai giornalisti presenti.

Nina ha lunghissime treccine, indossa un abito sbracciato giallo e verde, tempestato da paillettes, porta collant parigine e sandali, “Ho ordinato delle boccette di colore su Amazon, ho buttato il contenuto dentro una pentola e così sono nati i primi piatti, nucleo delle opere. Quando è venuto a farmi visita Mario Mazzoleni per un caffè, abbiamo deciso di allargare la mostra ai sette vizi capitali. In fondo, siamo tutti grandi peccatori. Invece di nasconderli, io li ho colorati”, spiega parlando della sua mostra. Vicino a lei c’è sempre Carlos, che stringe forte a sé.