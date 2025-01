''Noemi Bocchi ha guardato mio marito in maniera molto animata a una festa'': l’ex Miss Italia Arianna David sorprende in tv

La 51enne sostiene che ad un party abbia visto la compagna di Totti che osservava suo marito

Arianna David sostiene che la compagna di Francesco Totti abbia guardato in modo “animato” suo marito.

L’ex Miss Italia - che vinse il concorso di bellezza nel 1993 - è sposata con David Liccioli e durante un’ospitata a ‘Pomeriggio Cinque’ ha fatto la sorprendete dichiarazione.

La bellezza 51enne sostiene di aver incontrato Noemi Bocchi e lo stesso Totti a una festa: “Io li ho incontrati a una festa di compleanno, loro due, e mi è dispiaciuto che lei guardasse mio marito in maniera molto animata”.

Non si è comunque preoccupata: “Non mi sono preoccupata perché conosco mio marito, però lei ha Francesco e si guardasse il fidanzato suo…”.

A questo punto è intervenuta Anna Pettinelli, che non è sembrata credere al racconto della David, che ha invece insistito.

“L’ha guardato, perché io non sono cieca, non sono cieca e io non erano cieche le mie colleghe che erano con me”, ha continuato.

“Non mi importa, perché se sposi un bell’uomo è anche bello che te lo guardino. Però poi non facciamo questi post…”, ha proseguito in riferimento ad un recente post di Noemi indirizzato ad una non meglio identificata “cara donna” (che secondo qualcuno potrebbe essere la Blasi).

Quando le è stato domandato se pensi che la Bocchi, 36 anni, sia una “cacciatrice”, ha risposto: “Non lo so se è cacciatrice, però se l’è guardato, buon per lei”.