''Non posso avere figli, mi hanno detto che mi sta bene'': Taylor Mega fa una confessione molto intima 

Taylor Mega ai microfoni del podcast Gurulandia di Marco Cappelli e Simone Salvai si apre sul suo privato e fa una confessione molto intima. "Non posso avere figli, mi hanno detto che mi sta bene", svela. Gli hater l'attaccato anche sul suo problema, quello che non le permette di diventare madre.

Nel corso della lunga intervista la 31enne si apre sul suo percorso da influencer. "Nel nostro lavoro bisogna attirare l'attenzione delle persone che ti seguono, io non ci dormo la notte. Devo sempre pensare a cosa fare per intrattenere la gente. Quando va male hai l'umore sotto terra, e anche quando va bene devi già pensare al contenuto che devi fare dopo”, racconta Taylor.

Col trascorrere del tempo la Mega ha imparato a ingoiare bocconi amari riguardo gli insulti che riceve. "Inizialmente facevo contenuti provocatori perché sapevo che avrei attirato una marea di haters, adesso cerco di catalizzare pubblico negativo”, spiega.

La ragazza poi, proprio riguardo a chi l’attacca, confida il suo dramma: “L’altro giorno ho postato una frecciatina: ‘Non chiamarmi fake, non sono come le tue borse’. Sotto il post ho ricevuto tantissimi insulti, uno mi è rimasto impresso, mi hanno scritto: ‘Non puoi avere figli grazie al karma, ti sta bene’. Io ho un problema, non posso realmente avere figli e lui mi ha detto questa cosa, manco avessi truffato dei bambini. Ma ci sono abituata, nel mio lavoro devi essere temprato agli insulti”.

Taylor non aggiunge altro, non scende nei particolari sul motivo per cui non può avere figli. Forse ci tornerà su.