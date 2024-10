Anche la presunta amante di Totti, Marialuisa Jacobelli, riceve il Tapiro d'Oro: incalzata da Staffelli sulla questione, ecco come ha reagito

La giornalista sportiva 32enne raggiunta da Valerio in un bar a Milano

Stando a Chi Noemi Bocchi non temerebbe confronti con le altre. Secondo il settimanale lei e Francesco Totti, dopo la bomba lanciata da Gente sul presunto tradimento del 48enne, a Miami non avrebbero accennato alcuna tensione nel loro rapporto. Eppure c’è chi giura che non sarebbe proprio così… Intanto Striscia la Notizia continua a ricamare su una storia che crea un certo sconquasso sui media. Anche la presunta amante di Totti, Marialuisa Jacobelli, riceve il Tapiro d’Oro. Valerio la raggiunge in un bar a Milano. Incalzata da Staffelli sulla questione, la giornalista sportiva 32enne si trincera dietro un esplicito ‘no comment’.. “Non parlo”, dice.

“Le abbiamo portato il Tapiro perché abbiamo visto che il signor Totti non ha confermato l’incontro…” , le sottolinea l’inviato del tg satirico, consegnandole l’iconico premio. “Io dico quello che ha detto Francesco, però grazie!”, replica la Jacobelli. Davanti alle domande di Valerio rimane con la bocca cucita. Non vuole spiegare.

“Non parlo perché non parlo”, sottolinea ancora. “Bocca cucita”, aggiunge. Staffelli le domanda se per caso sia stata minacciata. Marialuisa continua a ripetere: “Io non parlo. Mantengo la linea del silenzio, può parlare chiunque, ma io ho scelto di non parlare”, aggiunge.

Staffelli fa riferimento alle sue parole, riportate da Gente, che l’ha contattata telefonicamente dopo la paparazzata: “Due più due fa quattro”. Di fatto sembrerebbe aver confermato la liaison con lo sportivo. La Jacobelli replica: “Due più due fa sempre quattro”. Però sottolinea: “Ma ho deciso di non parlare”.

Marialuisa precisa: “La ringrazio del Tapiro, io lo tengo”. Invece Totti e Noemi lo hanno lasciato in strada dopo la consegna. Staffelli continua a inseguirla anche all’uscita del locale, ma non ottiene di più. Solo i saluti finali insieme a lei, insieme danno la linea allo studio.