''Non posso pagare le bollette'': pignorata la casa di Kevin Spacey, l’attore sul lastrico

Il 64enne dopo i processi per violenza sessuale, in cui è stato assolto, ha enormi problemi finanziari

Ha spiegato che la sua casa di Baltimora è stata messa all’asta perché non può pagare le bollette

Kevin Spacey ha rivelato di non sapere dove finirà a vivere dopo che la sua casa è stata messa all’asta.

L’attore, un tempo uno dei più richiesti di Hollywood, è al verde a causa delle parcelle legali che ha accumulato per difendersi nei processi in cui è stato accusato di violenza sessuale da alcuni ragazzi, sia negli USA che in UK.

Il 64enne, che è però stato assolto in tribunale, è stato messo nella lista nera di Hollywood e da anni non lavora praticamente più, almeno al livello - e con i cachet - di prima.

Ora in una nuova intervista con Piers Morgan ha fatto sapere che la sua casa di Baltimora è stata messa all’asta perché non può neppure permettersi di pagare le bollette.

Ha detto: “Questa settimana, dove ho vissuto a Baltimora, verrà pignorata la mia casa - la mia casa sarà venduta all'asta... quindi devo tornare a Baltimora per mettere tutte le mie cose in un deposito”.

Quando gli è stato domandato dove viva oggi, ha risposto: “Quindi la risposta a questa domanda è: non sono esattamente sicuro di dove vivrò... adesso. Ma sono stato a Baltimora da quando abbiamo iniziato a girare lì ‘House of Cards’. Mi sono trasferito lì nel 2012”.

Sulla motivazione del pignoramento ha quindi fatto sapere: “Non posso pagare le bollette”.

La causa della terribile situazione economica sono i compensi per i suoi legali: “Devo ancora saldare molte fatture legali che non sono stato in grado di pagare”.

Ha confermato che i debiti ammontano a “molti milioni”.