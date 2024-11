''Non riesco a vedere mia figlia'': lo sfogo di Alessandro Basciano dopo la scarcerazione

Il 35enne ligure, denunciato per stalking dall’ex Sophie Codegoni, sbotta sul social

Nonostante sia al momento libero “senza alcuna restrizione”, gli è impossibile avvicinarsi a Céline

Alessandro Basciano, denunciato per stalking dall’ex Sophie Codegoni, nonostante al momento sia libero “senza alcuna restrizione”, così sottolinea, non può riabbracciare la piccola avuta dalla 23enne. Il 35enne affida il suo sfogo ai social. Dopo la scarcerazione, mentre la Procura continua le indagini, nelle Stories scrive: “Non riesco a vedere mia figlia”. E' anche padre di Niccolò, avuto nel 2016 dall'ex Clementina Deriu.

L’ex volto di Uomini e Donne, ex gieffino vip, ora deejay, sottolinea: “Sono stato privato della libertà che è la cosa più preziosa per un uomo. Anzi no, la seconda, la prima sono i figli ed io sono stato privato anche di questo, perché ancora oggi non riesco a vedere la mia bambina. Questo nonostante io non abbia alcuna restrizione nei confronti di alcuno".

Basciano conclude: "Riabbracciare mia figlia sarebbe la carezza sull'animo di cui, ora più che mai, avrei bisogno”. Mette anche un breve video in cui si vede la bimba venuta al mondo il 12 maggio 2023: "Mi manchi". Alex nega le accuse di Sophie. Quando è uscito di cella, ha pubblicato su Instagram l'ordine di revoca della misura cautelare in cui si leggevano nero su bianco le motivazioni. "La strumentalizzazione di una bambina per deviare nottate brave in club privati e tutto quello che ho passato, verrà tutto alla luce del sole”, ha precisato, puntando a sua volta il dito contro l’influencer e modella.