''Non sono rifatta, sono bella così'': Caterina Balivo risponde per le rime alle 'accuse' di Striscia la Notizia

Caterina Balivo, ospite a La vita in diretta, torna suoi suoi presunti ritocchini. L’argomento di discussione è il fenomeno al continuo ricorso al ritocco estetico anche tra donne giovanissime, in crescita vertiginosa. La conduttrice 43enne risponde per le rime alle ‘accuse’ di Striscia la Notizia che nel 2019, in un servizio della rubrica “Fatti e rifatti”, parlava di lei.

La presentatrice prende la parola nel salotto di Alberto Matano e sottolinea: “Un po’ di tempo fa uscì un servizio di Striscia la Notizia in cui si diceva che mi ero rifatta naso, seno e labbra. Non ho mai risposto perché ho detto ‘vabbe’, è un tg satirico, cosa devo rispondere?”.

Caterina poi prosegue dando una stoccata al programma di Antonio Ricci: “Sapete quante volte mi trovo messaggi con scritto ‘Ah ti sei rifatta, aveva ragione Striscia’. No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossessionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta”.

La Balivo, ora in onda con Lingo su La7, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe per tornare in Rai. Dovrebbe riprendersi lo spazio che ha occupato dal 2018 fino al 2020 con Vieni da me. Al suo posto era arrivata Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, ma la trasmissione non proseguirà. I vertici di Viale Mazzini desidererebbero fosse nuovamente Caterina alla guida di un format pomeridiano sulla rete ammiraglia. Lei, al momento, non commenta le voci insistenti che la riguardano.