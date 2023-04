''Non penso di essere una ragazza sporca'': Cecilia Rodriguez sbotta sul social e risponde alle critiche

La modella sul social replica a chi nei giorni scorsi l’ha attaccata

Cecilia Rodriguez replica sui social a chi nei giorni scorsi l’ha attaccata. Tutta colpa di foto condivisa in cui mostrava gioia saltando sul letto dell’hotel con le scarpe. Dopo le tante disavventure per l’aereo perso, finalmente nei giorni scorsi è riuscita ad arrivare a Los Angeles per essere con fidanzato, fratello, cognata e il resto del team al Coachella 2023. “Non penso di essere una ragazza sporca”, sbotta ora che è tornata a Milano.

Chechu non rimane in silenzio ed esordisce: “Vorrei chiarire una situazione di una foto che ho pubblicato”. La 33enne poi continua: “L’ho fatta mentre me ne stavo andando da questo bellissimo albergo dove sono saltata sul letto con le scarpe. Io dico: me ne stavo andando, ero felicissima, volevo fare uno scatto che potesse rappresentare la mia gioia in quel momento…”.

La modella spiega: “A me piace tantissimo saltare sul letto perché mi ricorda i giochi che facevo coi miei fratelli quando ero piccolina, quando ci tiravamo anche i cuscini. Anzi, una volta mi sono fatta male: mio fratello me lo ha tirato, sono caduta sul letto di mia sorella e mi sono aperta tutta accanto a un occhio…”.

La Rodriguez aggiunge: “Io non penso di essere una ragazza non rispettosa nei confronti delle altre persone, non penso di essere una ragazza senza educazione, non penso di essere una ragazza sporca, come mi avete scritto. Non mi pare di avervi mai trasmesso questo. Quindi: qual è il problema? La verità è che volevo fare uno scatto che potesse rappresentare appieno la mia gioia in quel momento, perché stavamo finalmente partendo per il Coachella, e quindi mi è sembrato carino saltare sul letto con le scarpe. Ci ho pensato, ma mi sono detta: ‘Cecilia fai quel che ti pare, tanto io ora esco da questa stanza: dovranno cambiare le lenzuola, no?’. Mi auguro che questo succeda sempre, ogni volta che qualcuno lascia una camera d’albergo. Non è che sono saltata sporca di fango o ho spaccato i muri o tagliato le lenzuola. No”.

“Non mi pare di aver fatto nulla di così grave. Ripeto se avessi tagliato le lenzuola, forse sarebbero andati bene tutti i vostri commenti, ma le lenzuola vanno cambiate sempre. Quindi il mio consiglio è di essere più sereni, più felici. Divertitevi anche voi, ridete, vi fa bene dentro e anche alla pelle del viso, perché si muovono tanti muscoli. Fa bene, provateci!”, conclude la sorella di Belen.

Cecilia svela anche il motivo per cui non fa tour della casa a Milano: “Ci sono tantissimi motivi per cui non lo faccio e non lo farò mai. Intanto il primo è perché mi hanno rubato nell’appartamento diverse volte e quindi di mostrare troppi dettagli in cui rivelo com’è fatta la casa, non mi interessa. Poi, ci tengo troppo alla mia privacy: penso che la casa è il nostro rifugio, è il posto dove chi non entra, un motivo c’è. Perciò non mi sembra il caso, nonostante il rispetto che provo per voi, farvi vedere tutto. Volete sapere la verità? Quando abbiamo arredato casa, mi hanno fatto tante offerte di cambio merci, così da mostrarla finita con i vari pezzi, come fanno ai personaggi famosi. Ma ho detto di no per questo motivo: per non dover far vedere troppo”.