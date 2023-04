Paolo e Sonia non si direbbero ancora addio per questioni legate agli interessi comuni

Intanto la 49enne si fa vedere sui social col marito e legge il libro “L’amore nasce eterno”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al momento non si direbbero addio per questioni legate a interessi comuni. Il settimanale Oggi rilancia sulla presunta crisi tra il 61enne e la 49enne. “La separazione gli farebbe affrontare un iter legale complesso per ragioni economiche”, scrive.

''La separazione gli farebbe affrontare iter legale complesso per ragioni economiche'': il settimanale rilancia la presunta crisi tra Bonolis e Bruganelli

Il giornale, nella rubrica “Forse non tutti sanno che”, parla delle voci di separazione tra il conduttore e la produttrice, insieme da 21 anni. “Si vogliono bene ma non è più amore. Proprio Sonia, qualche tempo fa, aveva dichiarato in un’intervista che lei e il marito vivono in case separate. I diretti interessati smentiscono con forza. Ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso”, fa sapere Alberto Dandolo, che si chiede come andrà a finire tra i due.

Intanto Sonia, dopo aver replicato ai rumor insieme al marito direttamente dalle Maldive, dove ha trascorso una settimana di vacanza con i figli e il presentatore, tornata a Roma, si occupa di Ciao Darwin, che presto tornerà in onda su Canale 5. Sul social condivide uno scatto in cui è accanto a Paolo. Vicini, vicini hanno finalmente scelto chi sarà Madre Natura nello show.

Intanto la 49enne si fa vedere sui social col marito 61enne durante i casting per Ciao Darwin

La Bruganelli, a cui piace tantissimo ironizzare, il più delle volte con un pizzico di sarcasmo, anche sulle faccende private, si immortala poi mentre tiene tra le mani il libro del professor Antonino Tamburello, psichiatra e psicoterapeuta, fondatore e direttore dell’Istituto Skinner, scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale per medici e psicologi a Roma e Napoli. Negli ultimi anni, i suoi video diffusi sui social lo hanno reso un riferimento e fatto diventare una vera star.

La produttrice sta leggendo il libro “L’amore nasce eterno”: ha bisogno di 'vederci chiaro' sulle questioni di cuore?

“L’amore nasce eterno - Come riconoscerlo, custodirlo e non buttarlo via”, è il titolo del volume edito da Mondadori. “Ve lo consiglio se siete o siete stati innamorati”, scrive Sonia. Forse lei stessa lo trova perfetto in un momento che gli altri descrivono di svolta nella sua lunga relazione. Ma appunto: al momento sono solo gossip. Come precisato dallo stesso Bonolis nella clip in cui definiva le notizie date semplicemente “fregnacce” e chiosava con un più che esplicativo: “Fatevi i caz*i vostri!”.