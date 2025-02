''Non vengo a fare la malata di cancro, dei miei dolori parleremo in altra sede'': Bianca Balti a Sanremo stoppa domande sul cancro

La modella 40enne è una co-conduttrice della 75esima edizione

In conferenza stampa ha chiarito subito la posizione sulla malattia



Bianca Balti è pronta per l'avventura sanremese. La modella 40enne è una delle co-conduttrici della 75esima edizione del Festival di Sanremo. In conferenza stampa è stata accolta da Carlo Conti ed è apparsa emozionata: ''Sai quando dicono che ti vedi bella grazie agli occhi degli altri? Grazie ai tuoi occhi mi sento che valgo e che appartengo qua oggi al palco dell’Ariston’’.

Bianca Balti alla conferenza stampa di Sanremo

La prima domanda è proprio sulla malattia che ha colpito la modella: ''Quando ho deciso di partecipare io però ho detto a Carlo, non vengo a fare la malata di cancro. Sono comunque una professionista e vengo qui in qualità di top model per indossare i miei vestiti e fare a gara con Cristiano Malgioglio. Ma non perché non voglio raccontare il dolore, perché in questi mesi c’è stato, ma sono qui per celebrare la vita. Lo voglio vivere così, quindi quando mi viene l’ansia mi ripeto che sono qui per divertirmi. Parleremo dei miei dolori in un’altra sede’’.

La modella ha ringraziato Carlo Conti

'Non vengo a fare la malata' ha spiegato Bianca

Dopo il post Instagram sui brand che non l'avevano più chiamata per lavorare la modella ha chiarito: ''I brand non mi hanno chiamata, ma forse per non disturbarmi perchè non sapevano che mi ero già ripresa. Nessuna polemica quindi, sono qua ed è la prova che mi vogliono ancora''.