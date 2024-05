Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio, ha 25 anni, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci 60

Per lui lei si è trasferita a Roma: ancora non convivono, ma stanno tanto tempo insieme

Marialaura De Vitis conferma la relazione. Era stata Novella 2000 a lanciare lo scoop, l’ex Pupa rilascia la sua prima intervista in cui racconta tutto della sua relazione proprio al settimanale. La nuova fidanzata di Jimmy Ghione di Striscia la Notizia, che ha 35 anni in meno dell’inviato, rivela: “Lui vede in me una ragazza giovane ma matura”.

''Lui vede in me una ragazza giovane ma matura'': parla la nuova fidanzata di Jimmy Ghione di 'Striscia la Notizia', che ha 35 anni di meno

La notizia della liaison ha fatto scalpore. Marialaura ha 25 anni, Jimmy 60. La De Vitis però non se ne fa affatto un problema. Si sono innamorati un anno fa. “Ho trovato l’amore in lui perché ora mi amo”, racconta la ragazza, un tempo legata a Paolo Brosio. Affetta in passato da anoressia nervosa, adesso sta bene. “Jimmy è forse la prima persona che ho amato davvero”, aggiunge. “Le emozioni che sto provando con lui sono nuove e diverse perché io mi sento più matura, mi accetto e quindi sento che posso dare tanto alla persona che ho di fianco”, sottolinea ancora.

Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio, ha 25 anni, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci 60. I due sono ancora molto discreti sul social, lei copre il volto dell'innamorato con un cuore

E’ stata una storia inaspettata. “Sono molto felice”, rivela la De Vitis. “Ci siamo conosciuti nel luglio dello scorso anno a Milano Marittima per un evento sportivo”, confida. Si sono parlati, sono stati a contatto spesso e poi si sono scambiati i numeri di telefono. “L’ho rivisto quando sono tornata a Roma poco dopo. Devo dire che ci siamo subito trovati e non ci siamo più lasciati - precisa - Io poi ho cercato la casa a Roma per lavoro, dove Jimmy vive, e mi sono trasferita”.

Ancora non convivono. Marialaura fa sapere: “Ci vediamo comunque tutti i giorni e molte ore al giorno, siamo sempre insieme, però ognuno vive a casa sua”. Quando le si domanda cosa abbia fatto innamorate Ghione di lei, spiega: “Inizialmente immagino per l’aspetto fisico, ma anche perché insieme noi ridiamo tanto”. Sono complici, fanno sport insieme, viaggiano. “A lui piace che io sia una ragazza che sta attenta all’aspetto fisico, quindi mangio in modo sano, mi alleno”, chiarisce. Lei è entrata anche in empatia con gli amici di lui, tutti più grandi come età.

Impossibile non notare i particolari che fanno capire che l'uomo con la ragazza sia proprio lui...

I 35 anni che li separano sono una bazzecola. “Io sono a mio agio e Jimmy vede in me una ragazza giovane ma allo stesso tempo matura. Inoltre mi permetto di aggiungere che non sono invadente nella sua vita. Nonostante noi condividiamo tutto, quando lui deve lavorare o vedere i suoi familiari, io l’ho sempre lasciato libero”, dice Marialaura. Al momento non desidera figli, ma vuole realizzarsi professionalmente. Se le si domanda in che rapporti sia con i figli del fidanzato, precisa: “Non voglio toccare l’argomento dei suoi familiari”. Ghione è stato sposato per 14 anni con Tania Paganoni, da cui ha divorziato, ed è padre di Gabriele, 18 anni, e Federico, 14.

La De Vitis vive nella Capitale da quattro mesi. E’ contenta col suo Jimmy. Intanto esce con un libro in cui racconta la sua vita, frequenta lezioni di dizione e recitazione e cerca di migliorarsi per tornare nel mondo dello spettacolo.