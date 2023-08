''Ora ho paura di dormire in casa mia'': Anna Pettinelli, terribile sorpresa

La conduttrice ha trovato una bruttissima sorpresa al rientro di una breve vacanza in Puglia

I ladri le hanno rubato tutto e instillato il timore di dormire nella sua stessa casa

Anna Pettinelli è tornata da una manciata di giorni di vacanza sotto il sole della Puglia e ha trovato davvero una tremenda sorpresa ad accoglierla nella Capitale.

La conduttrice 66enne al rientro a Roma ha infatti scoperto che il suo appartamento è stato svaligiato. I ladri le hanno portato via praticamente tutto.

Anna Pettinelli, 66 anni, ora ha paura di dormire in casa sua, dopo la visita dei ladri

La cosa che fa più male ad Anna è il fatto che gli oggetti sottratti dai malviventi avevano un valore soprattutto affettivo. E poi ovviamente c’è il senso di insicurezza che l’episodio le ha instillato.

Condividendo il fatto su Instagram, ha scritto in una Story: “Vorrei ringraziare i ladri che si sono introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici 3 giorni di vacanza che ho organizzato quest'estate”.

Anna durante la breve vacanza in Puglia con gli amici, tra cui Stefania Orlando

“Vorrei ringraziarli per avermi portato via OGNI oggetto o ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricomprare)”, ha aggiunto.

“Vorrei ringraziarli per avermi trasmesso la paura di dormire in casa mia e la paura di stare nella mia beata solitudine. Ma soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza”, ha continuato.

“Gli oggetti sono oggetti, ma alcuni di essi hanno un valore intrinseco inestimabile. Per fortuna ci sono i ricordi, e quelli, al di là di quante finestre spaccate, non vi apparterranno mai”, ha concluso.