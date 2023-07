''Ora sembro più vecchio di mio padre'': Marco Morandi, figlio di Gianni, parla del suo aspetto fisico

Il 49enne è brizzolato, mentre suo padre si fa la tinta

Sul social riceve insulti per il suo aspetto fisico, ecco come reagisce

Marco Morandi ha spiegato di essere consapevole di apparire più “vecchio” di suo padre Gianni Morandi. Il cantante e attore, che ha 49 anni, è frutto dell’amore tra la leggenda della italiana musica (oggi 78enne) e la sua prima moglie Laura Efrikian.

Sul social gli capita spesso di ricevere commenti davvero fuori luogo. Qualcuno gli ha scritto: “E fattela una tinta come fa tuo padre, sembri tu il padre!”. Qualcun altro ha aggiunto: “I genitori entrambi belli... ma questo figlio?!”.

Marco Morandi, 49 anni, con suo padre Gianni Morandi, 78

Marco sembra non prendersela troppo. Con ‘Il Corriere della Sera’ ha scherzato: “A me avevano detto che il brizzolato funzionava. Scherzi a parte, sono sulla soglia dei 50 anni, come devo sembrare? Poi ci sono miracoli e altre cose, ognuno sceglie. Io voglio apparire nature”.

“E se non bastasse lui, c’è pure mia madre. Ma io sono stato il primo a dirmi davanti allo specchio: ‘Mannaggia, ora sembro più vecchio di papà’. Sul serio: è stato il primo pensiero”, ha aggiunto.

Superare le difficoltà legate a un cognome così pesante non è stato facile: “Ho dovuto fare un percorso personale. Immagino succeda a tutti quelli nella mia condizione, perché il continuo confronto è inevitabile, c'è un pregiudizio costante. È capitato anche a me quando ho incontrato il figlio di un artista: lì ho capito tante cose, è stato utile”.

Per un istante Marco ha pensato anche di cambiare cognome: “Forse solo per un attimo. Poi ho capito che non sarebbe servito a nulla: il vero lavoro dovevo farlo su di me. L’analisi mi ha aiutato molto”.

Marco è un cantante e attore

Ad ogni modo utilizzare la fama del padre per partecipare a programmi che avrebbero potuto dargli denaro e visibilità non lo ha mai allettato più di tanto: “Quello della tv non è un mondo che mi fa impazzire. Quando mi è stata paventata la possibilità di partecipare a un reality, ho pensato che sarebbe stato più interessante per me andare in Patagonia da solo”.

Fin da piccolo Marco è consapevole della portata della celebrità del genitore: “A scuola i miei compagni facevano a gara per invitarmi a pranzo o a cena o a dormire da loro e io finivo con il passare il tempo a rispondere alle domande dei genitori. Niente di grave, eh: tutto materiale per gli analisti. Mi dicevano: sembri tuo padre uscito dalla lavatrice”.

Infine ha raccontato che suo padre gli ha impartito un’educazione piuttosto severa: “Moltissimo. Quando alle medie falsificai la sua firma per una nota e lui lo scoprì, mi arrivarono dei bei sculaccioni. Con quelle manone può immaginare…”.