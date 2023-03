Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi al GF Vip: 'Devi guadagnarti il pane con il rispetto e non con l'arroganza'

Il reality è arrivato alla puntata numero 42 e sta elegendo i finalisti

Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, la Fiordelisi è sempre più in crisi

Una puntata difficile, quella andata in onda il 16 marzo per Antonella Fiordelisi che si è scontrata con Orietta Berti. La concorrente, arrivata al 42esimo appuntamento in diretta ha vissuto momenti di tensione in casa e nello studio del reality.

Orietta Berti durante l'ultima puntata ha criticato duramente l'influencer

Tutto è iniziato quando l’ex tentatrice di Temptation Island è stata invitata in studio da Alfonso Signorini per scoprire l’esito del televoto che ha scelto il secondo finalista del reality. Il conduttore ha fatto confrontare Antonella, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Quando è stato il suo turno, la Fiordelisi, rivolgendosi alla cantante, ha detto: “Non mi vuole vedere questa. Che posso dire?”. “Io infatti ho sempre ammirato Edoardo Donnamaria”, ha prontamente replicato Orietta, “tu lo hai trattato come uno zimbello, un cagnolino e questa cosa non mi è mai andata giù. Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con un sorriso. Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente. Ho girato il mondo a 19 anni con mio marito senza sapere l’inglese. Ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri, senza mettermi in mostra e prevaricare nessuno. Nè con le parole, né con l’arroganza. E sono ancora qui, alla soglia degli 80 anni, lavoro tantissimo e sono rispettata da tutti''.

Duro il confronto tra Antonella e Orietta che ha accusato la Fiordelisi di arroganza

La Fiordelisi ha provato a replicare, ma la cantante non ha voluto sentire ragioni

Dopo la discussione Antonella ha scoperto di non essere la finalista, al televoto ha vinto Micol

La Fiordelisi ha ribattuto parlando di accanimento, ma la Berti è stata lapidaria, incassando gli applausi del pubblico in studio e a casa: ‘’Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto per gli altri e con un sorriso, non con l’arroganza. Non dare retta ai tuoi compari, devi essere sincera e non pensare solo ai followers”. Dopo aver scoperto di non essere la finalista, Antonella è rientrata in casa visibilmente abbattuta e non ha nascosto il fastidio di apprendere che il televoto è stato vinto da Micol. Poi in confessionale si è lasciata andare alle lacrime.