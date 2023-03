Orietta Berti sbotta: ''Non vado mai ai matrimoni, neanche dei parenti''. Ecco il motivo

La cantante lo rivela al GF Vip quando Attilio Romita la invita alle nozze con la compagna

La 79enne confida di presenziare ai funerali, ma di detestare i fiori d’arancio

Orietta Berti detesta essere invitata ai fiori d’arancio. Al GF Vip, quando l’ex volto del Tg1 Attilio Romita, tra i concorrenti eliminati del reality, in studio annuncia le nozze con la compagna Mimma e prova a invitarla, la cantante sbotta: “No, mi dispiace: io non vado mai ai matrimoni”. Pure quelli dei parenti: rifiuta. La 79enne, incalzata da Alfonso Signorini, spiega anche perché.

Orietta non sente ragioni. Sentir parlare di matrimoni le fa venire l’orticaria. “Non vado mai, non mi piacciono - chiarisce ancora l’artista - Mi fanno venire una testa così”. La Berti si porta le braccia in alto e le allarga: le nozze le provocano un grande mal di capo. Alfonso ride ed esclama: “Adoro!”. Subito però le domanda: “Ma ai funerali ci vai?”. “Sì, ai funerali sì”, confida l’opinionista del reality.

Il conduttore ironizza con Romita: “Attilio, se però te hai un bel gettone Orietta, magari, una bella Ave Maria te la canta…”. Lascia intendere che, se, forse, la pagasse, l’artista andrebbe. “No - lo contraddice la Berti - Non sono andata al matrimonio di alcuno dei miei parenti. Andrò a quello di mio figlio perché sono obbligata. Speriamo che si convinca che ha già due bambine: si deve pur sposare quello lì!”.

Romita ascolta tutto: per risolvere il problema dell’assenza di Orietta al suo matrimonio propone di portare il cartonato presente nella Casa del GF Vip dove è raffigurata a dimensioni naturali. “Così l’avremo con noi virtualmente lo stesso”, chiosa.