La showgirl 63enne, eliminata dal GF Vip, in studio si ‘avventa’ sul conduttore 57enne

L’ex volto di Bim Bum Bam è quasi disorientato: “Sembra Uomini e Donne”

Pamela Prati, eliminata dal GF Vip, in studio si lascia andare. Dopo aver parlato dell’esperienza fatta della Casa più spiata d’Italia, corre incontro a Marco Bellavia, che fa il suo ingresso per sorprenderla. La showgirl 63enne quasi gli si ‘avventa’ contro e gli cinge il collo con le braccia: i due si baciano in bocca più volte, lasciando Alfonso Signorini basito. E’ l’inizio di una storia d’amore?

Pamela Prati e Marco Bellavia si baciano in bocca! Pronti per una storia d’amore?

L’ex stella del Bagaglino conserva la sua aura da ‘diva’, come ama definirsi lei stessa, con indosso il suo abito in pizzo con spacchi e trasparenze osè si prende la scena. Archiviato lo scandalo riguardante il fidanzato fantasma, Mark Caltagirone, quello che due anni fa la portò al centro delle polemiche, assapora la rinascita. Come aveva promesso a Signorini, rimane al reality fino all’eliminazione decretata dal pubblico, senza mai ritirarsi, e, forse, trova l’uomo in grado di farle battere il cuore.

Pamela e Marco al GF Vip sono sempre parsi in grande sintonia, il 57enne, prima di vivere una profonda crisi in Casa, aveva scelto lei come punto di riferimento. Ora che è tornato se stesso, dimostra che l’interesse verso la sarda non è scemato.

La sarda lo abbraccia felice

I due sembrano al settimo cielo insieme

L’ex volto di Bim Bum Bam asseconda il bacio che gli dà Pamela. Il pubblico applaude, lui sta al gioco, poi però è quasi disorientato. “Alfonso aiutami”, dice. Al conduttore la loro intimità fa gioco e quindi asseconda la showgirl: “Sono stravolto, però ora baciatevi nuovamente!”.

Signorini li guarda basito, ma contento per la loro attrazione

Pamela Prati non si fa ripetere l’invito due volte e arriva nuovamente il ‘bocca a bocca’. Marco è interdetto: “Ma dobbiamo baciarci ancora? Sembra Uomini e Donne!”.

In diretta tv arriva il secondo bacio: Pamela è contenta di essere stata eliminata dal GF Vip

"Sei stata davvero brava, anche se avrei voluto vederti ancora dentro", dice Marco a Pamela. "Beh, ma adesso usciamo noi”, replica lei. Ora non rimane che attendere per capire se quest’attrazione evolverà in una vera passione o se evaporerà appena i riflettori si spegneranno.