Beatrice Valli incinta del quarto figlio: ''Sono alla 17esima settimana, ho una pancia enorme, questa gravidanza mi ha messo al tappeto''

La 27enne e Marco Fantini annunciano sul social l’arrivo del bebè: “Presto in sei”

L’ex volto di Uomini e Donne è già madre di Alessandro, 9 anni, Bianca, 5, e Azzurra, 2

Beatrice Valli è incinta del quarto figlio. Lei e il marito, Marco Fantini, 31 anni, lo annunciano sul social felici insieme ad Alessandro, 9 anni, che la 27enne ha avuto dall’ex Nicolas Bovi, Bianca, 5, e Azzurra, 2, le bimbe nate dal loro rapporto, iniziato nel 2014 a Uomini e Donne. L’influencer nelle sue IG Stories ai fan rivela: “Sono alla 17esima settimana, 4 mesi e una settimana, ho una pancia enorme. Questa gravidanza mi ha messo al tappeto”.

"Presto in SEI - scrivono la Valli e Fantini sul social - Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso…non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… Ci abbiamo sempre creduto!”.

Beatrice dopo l’annuncio esce con le amiche per festeggiare la cicogna a Milano. Sul social, dopo la gioiosa serata, racconta: “Non sapevo più come fare a nascondere la pancia, non sono di 6 o 8 mesi come mi avete scritto, ma di poco, 17 settimane, 4 mesi e una settimana, ma sembra già una pancia di sei… Ma è il quarto figlio, ci sta. I tessuti sono completamente diversi e sembra molto più grande. Avrei aspettato ancora un po’ a dirlo. Poi vi spiegheremo perché”.

“Sono stata male, ho avuto la labirintite, per quello abbiamo dovuto prendere con cautela ogni minima decisione: come fare, come gestire la situazione - continua la Valli - Non è stato semplice, anche perché ero di un mese e mezzo, due. Ero preoccupata, ma tutto è andato per il meglio. Sto bene, ancora non sappiamo il sesso, lo scoprirò tra qualche giorno e farò una sorpresa a Marco. Quel cuore blu era un segno per noi, speriamo…”.

La Valli non riusciva più a tenere nascosto il ventre prominente per la gestazione

“Questa gravidanza mi ha messo al tappeto: ho sempre nausea e vomito fortissimo tutte le mattine, alcune volte non riesco neanche ad alzarmi per la spossatezza. Le mie forze sono completamente assenti, per questo facevo tanta fatica e poche cose: mi sentivo male”, sottolinea ancora Beatrice Valli, che spera vada tutto sempre meglio. Lei e il marito stanno per cambiare casa e ne sono entusiasti.