''Gioite e soffrite con me'': Paola Caruso raggiunge 1 milione di follower su Instagram e festeggia con palloncini e torta a tema, guarda

La showgirl calabrese è contentissima: arriva un’altra celebrazione dopo quella per i 5 anni del figlio

E’ tornata in tv nei panni che sei anni fa l’avevano resa popolare, quelli della Bonas di Avanti un altro

Paola Caruso celebra il grande giorno. Raggiunge 1 milione di follower su Instagram e festeggia con palloncini e torta a tema. E’ davvero felice. “1.000.000 di grazie a tutti…che mi seguite da anni, mi sostenete, gioite e soffrite con me …Grazie a ogni singolo follower”, scrive, accompagnando le sue parole con foto che la ritraggono accanto al dolce dedicato.

Il suo cuore è colmo di gioia. Il figlio Michelino ha compiuto 5 anni: alla festa è arrivato anche il padre del bambino, Francesco Caserta. La showgirl calabrese è dovuta ricorrere alle vie legali affinché l’imprenditore riconoscesse il piccolo e ha vinto. Ora, però, dopo un’agguerrita battaglia in aula sembra tornato il sereno col 33enne. Tutto parrebbe essersi appianato.

Non c’è solo il privato. Dopo 6 anni in tv riveste nuovamente il ruolo che l’ha resa popolare, la Bonas di Avanti un altro. “Ora è il momento giusto per tornare, nulla succede per caso nella vita – aveva detto la 39enne a Turchesando – La cosa bella è che quando non sono stata più ad Avanti un altro la gente non se ne è resa conto, anche quando c’erano le altre pensavano che ero io”. E’ stata Sonia Bruganelli a volerla: “Mi ha chiamato e mi ha chiesto di tornare ad Avanti un Altro perché Paolo ci teneva. Una chiamata più bella non potevo riceverla, loro li sento come una famiglia”.

La 39enne vive un momento molto sereno e felice

Va tutto a meraviglia e il numero di follower raggiunto glielo sottolinea. In passato è stata ospite tante volte da Barbara d’Urso, ma con la conduttrice che le ha fatto ritrovare la mamma biologica ha un conto in sospeso. "Barbara D’Urso mi ha fatto lavorare tanto, un po’ mi manca e un po’ no. Mi escluse da La Pupa e il Secchione, non mi è piaciuto e infatti tutta l’Italia l’ha massacrata. Mila Suarez si permise di parlare del padre di mio figlio: se in un programma hai una concorrente che va oltre i limiti, la richiami come fa Alfonso Signorini, lei invece l’ha lasciata come un cane sciolto. Sono rimasta delusa da come è stata gestita la situazione”, aveva raccontato. La Caruso aveva concluso: "Lei da mamma doveva capirla questa cosa. Se fino a quel momento Barbara è stata importante, da lì le cose sono cambiate".