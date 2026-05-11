“Ho avuto delle reazioni di rabbia, non stavo giocando, provavo emozioni vere e non sono riuscita a gestirle”

La 41enne nella Casa ha messo a nudo tutto il dolore provato anche per il problema di salute del bimbo di 7 anni

Paola Caruso è fortemente commossa in tv. Arriva al suo fianco anche il figlio Michele, avuto da Francesco Caserta. Il bimbo di 7 anni dal 2022 affronta quotidianamente le conseguenze del grave problema che un medico gli ha causato nel 2022, quando, facendogli una puntura con un farmaco antinfluenzale in Egitto, gli ha lesionato il nervo della gamba. La calabrese 41enne a Verissimo svela come l’ha cambiata il GF Vip. “Mi è crollato tutto”, rivela. Il reality ha messo a nudo le sue fragilità.

''Mi è crollato tutto'': Paola Caruso commossa in tv col figlio Michele svela come l’ha cambiata il GF Vip

"Ho avuto delle reazioni di rabbia, non stavo giocando, io provavo delle emozioni vere e non sono riuscita a gestirle. Ho sempre cercato di nascondere il mio dolore, ho dovuto fare i conti con una parte di me che tenevo nascosta. Ho trasformato il dolore in rabbia sbagliando i modi - spiega Paola - Ho avuto un problema ad esprimermi, mi sono resa conto che ho un dolore grande che devo metabolizzare. Sono andata avanti, partendo da una base sabbiosa e fragile. Mi è crollato tutto, mi sono resa conto di essere fragile. Questa fragilità mi ha fatto paura, mi sono spaventata di quello che provavo e la paura mi ha fatto reagire con la rabbia, non sapevo come gestirmi”. Mentre lo confessa piange.

La 41enne nella Casa ha messo a nudo tutto il dolore provato anche per il problema di salute del bimbo di 7 anni

E’ ancora fidanzata con l’imprenditore Fabio Talin: “Lì dentro sono stata 42 giorni e non ho avuto nessun gesto da parte sua, non sapevo se mi avrebbe aspettata oppure no. Ma lui è rimasto al mio fianco e c’è tutt’ora, penso di amarlo ancora più di prima. Voglio ricominciare per essere una Paola migliore. Io e il mio compagno siamo più uniti di prima. Ma, soprattutto, non voglio più lasciare mio figlio Michele”, sottolinea la Caruso.