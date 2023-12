Paolo Ciavarro in tv con mamma Eleonora Giorgi malata di tumore, racconta il dolore: ''Barbara Palombelli si è accorta che piangevo''

Il 32enne col fratello Andrea, 43 anni: i due accanto alla madre 70enne che combatte l’'intruso'

Paolo Ciavarro accompagna in tv mamma Eleonora Giorgi, malata di tumore. C’è anche il fratello, Andrea Rizzoli: i due stanno accanto all’attrice 70enne a cui è stato diagnosticato un cancro al pancreas. Il 32enne, compagno di Clizia Incorvaia e padre di Gabriele, racconta il suo dolore. “Barbara Palombelli si è accorta che piangevo”, rivela il volto di Forum.

L’attrice a Verissimo sul tumore svela: "L'ho scoperto per caso. Dovevo fare un'ecografia al seno, mi venne un colpo di tosse e il dottore mi chiese perché avevo quella tosse. Mi disse: ‘Si faccia una tac'. L'ho fatta e improvvisamente uscì un ombra. Il radiologo mi ha detto ‘Il pancreas’. Io pensavo che i polmoni avessero il problema…”. "Non ho metastasi - aggiunge - posso operarmi. Devo fare le chemio e poi affronterò l'operazione. Poi ci sarà la convalescenza. Credo nella scienza, mi affido completamente. Da quando mi hanno fatto la diagnosi, sto vivendo come se fossi in un film. Voglio continuare a fare il personaggio di una malata. Spero di portare compagnia e conforto con la mia esperienza".

La Giorgi confessa: "Oggi ho paura perché ho un corpo perfetto. Ho dovuto imparare a fare a meno di tante cose, ma non della mia fisicità, bellezza di 70enne. Da donna mi fa impressione, ma lotterò. Metterò la parrucca, la voglio come Marylin Monroe. Bisognerà trovare le ragioni di divertimento. Sarò spossata, avrò nausea, cercherò di conviverci. Sarà un'occasione per stare a casa, riposarmi, andare dal mio nipotino. Cercherò di navigare passo a passo, perché se penso all'operazione…ho strizza”.

Il conforto dei figli le è stato fondamentale. Eleonora spiega: "La mattina mi telefonano, sono angosciati. Io sono fatalista, ma quando ho visto loro, mi sono resa conto del loro dolore, della loro angoscia”.

Paolo ha provato terrore: "L'esito è stato scioccante. Avevamo paura, si prospettava allo scenario peggiore. Non puoi fare nulla, aspettare e sperare. Non dimenticherò questi giorni. Dovevamo essere forti, in realtà ci sono stati momenti duri. I sette giorni di attesa dei risultati sono stati difficili, ma ci hanno uniti. Ho pianto molto, ma adesso siamo pronti a combattere. Barbara Palombelli si è accorta che stavo male e piangevo, mi è stata vicino come una mamma".

Andrea svela: “E’ stato un fulmine a ciel sereno, abbiamo pensato al peggio. Quando abbiamo aspettato il risultato dell'esame istologico, io e Paolo non abbiamo mai vissuto dei giorni così difficili. Ci siamo detti di fare con mamma tutto quello che non abbiamo mai avuto tempo di fare, abbiamo viaggiato e abbiamo festeggiato. Possiamo immaginare un cammino e si è riaccesa la speranza".

Ora tutti incrociano le dita. Eleonora infine confida di aver ricevuto la chiamata dell’ex: "Massimo Ciavarro mi ha chiamata e mi ha detto: 'Torno a Roma per te'. Lui mi è stato vicino in un momento molto delicato. Erano anni che non lo sentivo, mi ha fatto molto piacere risentirlo”.