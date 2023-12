La ballerina 34enne stoppa su un secondo figlio: “Magari un cagnolino…”

La figlia di 10 anni le chiede da tempo un quattro zampe: al momento ha un pesce rosso…

Raimondo Todaro e Francesca Tocca tornano in tv, a Verissimo, e rivelano com’è rinato l’amore. Si conoscono da quando avevano 16 anni, dopo una collaborazione artistica durata circa due anni, sono diventati una coppia. Il matrimonio è arrivato nel 2014, dall’unione è nata Jasmine, che oggi ha 10 anni. Entrambi vittime di una profonda crisi, il danzatore 36enne e la ballerina 34enne si sono lasciati per due anni, poi, però, c’è stato il ritorno di fiamma. “Nostra figlia Jasmine è l’unica che ha creduto in noi”, sottolinea il professore di Amici.

"Nostra figlia Jasmine è l'unica che ha creduto in noi": Raimondo Todaro e Francesca Tocca in tv rivelano com'è rinato l’amore

“Jasmine è l'unica che ha creduto in noi, diceva ‘mamma e papà torneranno insieme'. Siamo tornati uniti, ha vinto lei”, svela con orgoglio Todaro. Francesca, timida e riservata, lo ascolta. Quando le si domanda di una possibile seconda maternità, dice di no. Preferisce assecondare la bambina, che da tempo le chiede un animale domestico e al momento ha solo un pesciolino rosso. “Un cagnolino, al massimo. Ho desiderato talmente tanto Jasmine, che aspetto di avere lo stesso desiderio per un altro figlio. Quando me lo sentirò, mi piacerebbe, ma ora non è il momento”, precisa.

Il loro matrimonio pareva non avesse scossoni e invece… ”Andava tutto bene fin quando tante piccole cose hanno iniziato a far cambiare il nostro rapporto. Non ci parlavamo più”, racconta Francesca. "Ci siamo tanto amati, non potevamo prenderci in giro. Abbiamo deciso di separarci – prosegue Raimondo – Io sapevo di amarla, ma era l'unica soluzione. Siamo stati due anni separati". Hanno avuto altre relazioni ma "la testa era sempre lì”. Si sono riavvicinati quando a Todaro è stato diagnosticato un tumore ed è stato operato d’urgenza. ”Eravamo lasciati da un anno, c’è stata solo lei al mio fianco - rivela lui - Lei è stata male, peggio di me. Quando lo vivi in prima persona combatti, quando stai accanto non puoi fare nulla. Non hai armi, devi aspettare e stare vicino ed è stata bravissima".

La ballerina 34enne stoppa su un secondo figlio: “Magari un cagnolino…”

La reunion è avvenuta durante la pandemia: l’hanno trascorsa insieme nella stessa abitazione. “Sono stati due anni difficili, ho sopportato tante cose, la mia famiglia non l’aveva presa bene. Jasmine soffriva, non è stato semplice. Prima di rifare un passo del genere, dovevo essere attenta. Avevo paura di ritornare nella relazione e non essere felice. Ci ho messo un po' a togliermi queste cose dalla testa. Io lo amo, siamo cresciuti insieme, lo amo perché è così. Mi sono presa il mio tempo, avevamo bisogno dei nostri tempi. Poi è arrivato il Covid e siamo stati insieme. Mi sono rilassata e ho riscoperto tante vecchie cose che non sentivo da tempo”, precisa la Tocca. E conclude: “Oggi siamo felici e litighiamo, se c’è qualcosa che non va ce lo diciamo subito”.