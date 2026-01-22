Paris Hilton a Los Angels si regala il secondo red carpet coi figli per il film che racconta la sua storia: foto

C’è anche il marito: lei e i piccoli tutti in rosa per la première mondiale di “Infinite Icon: A Visual Memoir”

La 44enne felice insieme a Carter Reum e gli amatissimi Phoenix e London, 3 e 2 anni, tenerissimi

Sfila come una principessa romantica insieme alla sua amata famiglia. Paris Hilton a Los Angels si regala il secondo red carpet coi figli per il film che racconta la sua storia. Il primo era arrivato il 30 gennaio 2025. La socialite aveva portato i due figli a un evento di beneficenza a New York al Museo del gelato. Stavolta c’è anche il marito: lei e i piccoli sono tutti in rosa per la première mondiale del documentario “Infinite Icon: A Visual Memoir”.

“Sono così grata per tutto l'amore alla première di ‘Infinite Icon: A Visual Memoir'. Questo film è la mia storia, raccontata a modo mio e condividerlo circondata da amici che mi supportano significa tutto. Al cinema dal 30 gennaio”, scrive Paris.

La 44enne è felice insieme a Carter Reum e gli amatissimi Phoenix e London, 3 e 2 anni, tenerissimi. Indossa un abito firmato da Tony Ward color quarzo rosa. Il modello è caratterizzato da una profonda scollatura e da un corpetto effetto nudo con un colletto choker argentato che riprende gli altri dettagli brillanti che decorano il punto vita. Maniche ampie a mantella arricchiscono il capo. La Hilton porta guanti che hanno ricami argentati lungo i polsini, come fossero gioielli, sotto ampia gonna leggera plissettata e scintillanti décolleté argentate.

Paris, con il suo chignon spettinato, abbraccia i figlioletti, che rubano la scena: hanno giacche universitarie rosa shocking abbinate con sopra ricamati i loro nomi. Phoenix sotto porta pantaloni cargo neri e sneakers bianche con strass argentati, London indossa un tutù rosa confetto, leggins bianchi e ha un enorme fiocco rosa tra i capelli. Ai piedi calza le identiche scarpe del fratello: entrambi hanno gli occhiali da sole. Pure Reum, nonostante il completo nero, indossa una maglietta con punti di rosa del merchandising del film della Hilton.