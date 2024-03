''Ho molta paura di morire in anestesia generale'': Megan Fox rivela perché ha chiesto al chirurgo di farle il ''seno più grande possibile''

L’attrice 37enne si è sottoposto a mastoplastica per ben tre volte

Ha raccontato che l’ultima volta ha chiesto al chirurgo il ‘seno più grande possibile’

Se non fosse per il suo terrore dell’anestesia generale, avrebbe fatto più interventi

Megan Fox ha rivelato di aver chiesto al medico di farle il seno “più grande possibile” quando è finita sotto ai ferri di recente.

L’attrice 37enne è una delle star più famose di Hollywood. Considerata icona di bellezza.

Ora intervenendo nel podcast ‘Call Her Daddy’ ha confessato di aver modificato chirurgicamente il proprio petto ben tre volte. L’ultima non molto tempo fa.

Ha sottolineato di essere terrorizzata all’anestesia generale così ha pensato che se proprio doveva finire in sala operatoria, valeva la pena uscirne con un decolleté bombastico.

“Da ragazzina davanti allo specchio mi chiedevo sempre: ‘Dove sono le mie t***e?’. Ho sempre desiderato averle grandi, quindi non ero contenta della prima operazione...”, ha raccontato.

“Le ho fatte rifare dopo aver finito di allattare i miei figli perché non so dove fossero finite, ma se n’erano andate. Poi ho dovuto farle rifare molto recentemente perché non avevo abbastanza grasso corporeo per mascherare (l’intervento, ndr): si vedeva l'increspatura degli impianti”, ha spiegato.

“Non mi piacciono gli interventi chirurgici – il mio corpo non reagisce bene all’anestesia generale – e quindi quando vado a sottopormi a un intervento chirurgico è un grosso problema”, ha continuato.

“Fare l’anestesia è un rischio per la vita. Quindi quando ho dovuto fare quest’ultima ho pensato: ‘Allora, se mi devo addormentare, se sto male per due mesi a causa dell'anestesia generale... sarà meglio che mi svegli con le t***e più grandi che puoi far adattare al mio corpo’. Ed è quello che (il medico, ndr) ha detto di aver fatto. E non sono nemmeno così grandi. Sono un 32D che non è così grande, semplicemente sembrano grandi sul mio corpo perché il mio corpo è piccolo”, ha proseguito.

Megan ha anche rivelato di aver rifatto il naso a vent'anni, ma non ha mai fatto un lifting - almeno per ora

"Ma se avessero potuto essere più grandi, le avrei fatte diventare più grandi perché non mi piace la chirurgia, e il fatto che dovessi farlo, pensavo: ‘Voglio una ricompensa per la sofferenza che devo sopportare, non voglio svegliarmi con una coppa B piena. Non ha senso, non lo farò’", ha affermato.

Megan ha negato di aver fatto un lifting, ma spiegato di aver rifatto sempre da giovanissima anche il naso. Ora vorrebbe fare un lifting brasiliano ai glutei, ma non ha sufficiente grasso corporeo per poter affrontare un intervento di questo genere.

In generale avrebbe probabilmente modificato altre parti del proprio corpo, se non fosse stato proprio per il suo terrore dell’anestesia.

“Ho molta paura di morire in anestesia generale. Quindi non prendo alla leggera gli interventi chirurgici e quindi non ne ho subiti molti per questo motivo. Quindi probabilmente è una salvezza che io abbia questa paranoia, o questa paura, altrimenti Dio sa cosa avrei combinato…”, ha concluso.