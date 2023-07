Pier Silvio Berlusconi su Barbara d'Urso: ''Voleva garanzie che non diamo più''. E annuncia la sua sostituta a Pomeriggio 5

Sarà Myrta Merlino, appena approdata a Mediaset da La7, a prendere il posto della 66enne

“Credo che un segno di discontinuità fosse necessario”, sottolinea

Pier Silvio Berlusconi dice la sua sul ‘caso’ Barbara d’Urso, ‘epurata’ da Pomeriggio 5, fortemente amareggiata e ferita, come ha confessato lei stessa in un’intervista fiume a La Repubblica. L’imprenditore 54enne, amministratore delegato di Mediaset, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti delle reti, sulla rottura con la 66enne chiarisce: “Voleva garanzie che noi non diamo più”. E annuncia la sua sostituta al timone del talk pomeridiano di Canale 5: sarà Myrta Merlino, in arrivo da La7, a prendere il posto di Carmelita, come già si vociferava da giorni.

Come riporta il Corriere della Sera, Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa spiega così la scelta fatta. “Barbara chiedeva un rinnovo biennale con la garanzia di una prima serata. Noi ormai per questioni economiche questo tipo di garanzie non le diamo più”, precisa.

Il secondogenito di Silvio Berlusconi aggiunge: “Inoltre volevamo cambiare la linea editoriale del programma con un taglio più giornalistico e di attualità. Credo che un segno di discontinuità fosse necessario e farà bene al programma”.

Pier Silvio chiarisce pure sull’arrivo di Bianca Berlinguer, da Rai Tre a Rete 4: si alternerà con Nicola Porro a Stasera Italia. “Abbiamo trasformato una rete che proponeva film e telenovelas in una rete di informazione. - spiega - Ora inizia la fase due: allargare lo spettro editoriale, puntare a un pubblico trasversale con professionisti di peso. E il nostro ideale era Bianca Berlinguer. Quando l’ho detto a mio padre lui è stato zitto: si è limitato ad alzare il sopracciglio”.