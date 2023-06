Parla Pier Silvio Berlusconi: ''Non sono in fissa col fisico, ma ho una dipendenza dalla fatica fisica''

Il 54enne scrive a La Repubblica per precisare qualche dettaglio personale: una lettera di ‘rettifica’ in cui si racconta

Pier Silvio Berlusconi scrive a La Repubblica per precisare qualche dettaglio personale. Il quotidiano il 26 giugno in un articolo raccontava, tra pubblico e privato, i cinque figli di Silvio Berlusconi, suoi eredi. L’ad di Mediaset in una lettere ‘di rettifica’, replica. Parla di sé offrendo per la prima volta un suo autoritratto intimo. E sul suo aspetto ‘palestrato’, con muscoli molto definiti, spiega: “Non sono in fissa col fisico, ma ho una dipendenza dalla fatica fisica”.

Il suo corpo tonico e scolpito gli fece conquistare in passato la copertina di Men’s Health. “Non sono ‘in fissa’ con il fisico - spiega il 54enne, figlio di Silvio e Carla Dall’Oglio, secondogento del Cavaliere - Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica, è così da quando ero piccolo e facevo agonismo. Mi nutro di fatica, l’esercizio fisico per me è liberatorio”.

Ha una vera passione per gli sport all’aria aperta, anche estremi. “Quando faccio Sup d’inverno sperando di avvistare un branco di delfini o quando corro in Corsica tra mare, pineta e deserto provo una libertà che diventa quasi un’esperienza spirituale”, sottolinea Pier Silvio. “Non possiedo e non uso mai contapassi e conta-calorie. Sono un tipo 'vecchio stile’”, precisa ancora. Smentisce l’uso dello scooter quando arriva a Portofino da Milano, dopo l’atterraggio all’eliporto di Rapallo. "Circostanza questa che – spiace contraddirlo – è stata riportata da fonti assolutamente degne di fede”. Usa la bici “rigorosamente non elettrica”.

“Non sono ipersalutista. Fumo il sigaro e mentre faccio sport pregusto il buon cibo che mangerò subito dopo, vino rosso, cioccolato, noccioline…”, prosegue l’imprenditore. “Riservato sì, timido no. Ovunque io vada faccio amicizia con tutti - continua - I miei figli mi prendono in giro: ‘Adesso papà attacca bottone e parla per un’ora’”. Pier Silvio non ama la mondanità: “Non è che non amo il jet set, ma adoro il rapporto con la gente comune. Parlare con le persone mi piace moltissimo e mi dà calore”. Il motivo è semplice. “Sono figlio di mio padre”, conclude.