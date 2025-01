Pierpaolo Pretelli mostra le dolcissime foto dei primi giorni della nuova vita a tre con Giulia Salemi e il piccolo Kian: guarda

L’ex velino 34enne commenta il post con una sola parola: “Famiglia”

E’ fiero della compagna Giulia Salemi, 31 anni: “Una mamma come te”

Pierpaolo Pretelli non stacca completamente dai social da genitore bis, come invece ha fatto la compagna. Si regala un nuovo post in cui mostra le foto dei primi giorni della nuova vita a tre con Giulia Salemi e il piccolo Kian, nato il 10 gennaio scorso. L’ex velino commenta gli scatti condivisi con una sola parola, densa di significato: “Famiglia”.

Pierpaolo Pretelli mostra le dolcissime foto dei primi giorni della nuova vita a tre con Giulia Salemi e il piccolo Kian

Il tempo è racchiuso, come in una bolla, negli istanti che il 34enne e la 31enne trascorrono con neonato. Sono momenti speciali. Pier è orgoglioso dell’italo-persiana. La vede col piccolo in braccio e non può far altro che esclamare: “Una mamma come te”. Aggiungendo un cuore rosso passione.

Lui legge un libro col piccolino sul petto

Lui è già padre di Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero, che il 18 luglio scorso ha compiuto 7 anni. Adora il suo primogenito, ma vive una nuova esperienza con Kian, fortemente desiderato insieme all’italo-persiana.

Il bimbo porta una tenera tutina dedicata al padre

Giulia, che nelle Stories del compagno si fa comunque vedere, sul suo account rimane in silenzio. Ai fan nei giorni scorsi ha spiegato: “E’ il momento più importante della mia vita, più bello della mia vita, quindi sono off. Ma volevo fare un saluto e ringraziare tutti quanti”. Vuole assaporare tutto di questo piccolo essere umano che è arrivato nella sua esistenza come un ciclone, donandole una dimensione tutta nuova e che le piace un sacco.