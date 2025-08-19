''Pippo mi ha cambiato la vita'': Laura Pausini commossa davanti al feretro di Baudo, suo 'secondo papà'

La cantante 51enne è tra gli artisti che hanno reso omaggio al conduttore

Alla camera ardente si è soffermata a lungo davanti al feretro

Considera Baudo, che l’ha scoperta nel 1993, il suo ‘secondo papà’

Tra i più addolorati per la morte di Pippo Baudo c’è certamente lei, Laura Pausini.

La cantante è stata “scoperta” dal conduttore, morto lo scorso 16 agosto a 89 anni, all’inizio degli anni ’90 a Sanremo.

I due sono poi sempre rimasti legati. Così la notizia del decesso del volto tv siciliano ha scombussolato la romagnola.

Alla camera ardente a Roma è arrivata insieme alla collega Giorgia e all’amica del cuore Paola Cortellesi.

Si è soffermata a lungo davanti al feretro. Poi si è avvicinata per un altro momento di raccoglimento

Laura Pausini, 51 anni, davanti al feretro di Pippo Baudo, che la scoprì nel 1993

“Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio…”, ha esordito Laura nel suo post social dedicato a Pippo.

“Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità”, ha aggiunto.

“Uno di loro è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai. È diventato un mio famigliare”, ha raccontato.

“Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo. Pippo GRAZIE. Te lo dico da tua pupilla, da tua amica e da tua fan. È stato un onore e un privilegio conoscerti e salutarti in questo nuovo viaggio della tua vita verso la luce mi fa sentire piccola ma vicina alla tua anima. Riposa in Pace”, ha continuato.

“…Per fortuna sono riuscita a dirtelo tante volte: Ti voglio tanto bene. Un abbraccio alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno amato”, ha concluso.

In un altro post lo ha definito anche il “mio secondo papà”.