''Pippo Baudo non mi ha mai considerato e aiutato, disse che gli stavo antipatico'': Pupo fuori dal coro dopo la morte del conduttore

- Il 69enne Enzo Ghinazzi lo ha scritto ricordando Baudo su un quotidiano
- E’ una voce fuori dal coro dopo la morte di Pippo, tra loro non c’era amicizia, anzi
Pupo, in arte Enzo Ghinazzi, è una voce fuori dal coro in questi giorni.
Il cantante infatti ha salutato Pippo Baudo con un breve commento su ‘La Nazione’, affermando che il volto tv siciliano, morto a 89 anni lo scorso 16 agosto a Roma, non lo aveva mai considerato e aiutato. Anzi, ha dichiarato anche che gli disse che gli stava “antipatico”.
“La scomparsa di Pippo Baudo ha generato un'infinità di post e commenti. Tantissimi artisti e addetti ai lavori hanno tirato fuori dall'album dei loro ricordi foto e pensieri per rendere omaggio a questo grandissimo personaggio”, ha scritto Pupo sul quotidiano.
“Naturalmente, come sempre accade in questi casi, nessuno è andato fuori dal coro dell'apologia. Anche io, che non ho mai fatto parte di nessun coro, desidero comunque salutare e ringraziare Pippo Baudo per tutto ciò che ha fatto per la musica italiana ma, soprattutto, desidero ringraziarlo per non avermi mai considerato e aiutato”, ha aggiunto.
“Ricordo quando mi disse che gli stavo antipatico e, soprattutto, gli stava antipatico il mio nome d'arte: Pupo”, ha continuato.
“Il più grande Talent Scout di tutti i tempi aveva sentenziato già negli anni 80, la mia fine. Ci rimasi malissimo, ma non mi buttai giù, anzi, mi rimboccai le maniche e ricominciai a combattere”, ha proseguito.
“Grazie Pippo, senza di te, probabilmente, non avrei mai trovato quella tenacia e quella forza di reagire che oggi mi permettono di festeggiare i 50 anni di carriera e di essere sempre un ‘Pupo’. Che la terra ti sia lieve grandissimo uomo e monumentale artista”, ha concluso.