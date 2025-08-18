Ilary Blasi in vacanza col suo Bastian e le due figlie, il tedesco estasiato dalla romana: ''Bella anche dopo 2 ore di escursione''

La conduttrice 44enne ha scelto il mare spagnolo per il mese di agosto

Alle Baleari con le due figlie e il fidanzato si dedica a varie attività

Lui stupito dalla sua bellezza anche dopo 2 ore e mezza di escursione

Ilary Blasi sta trascorrendo le vacanze d’agosto in Spagna con il compagno e le figlie.

La conduttrice ha scelto le Baleari per il Ferragosto e ha condiviso sul social diverse immagini del soggiorno.

A Ibiza il gruppo di vacanzieri guidato da Bastian Muller, tedesco 38enne al fianco di Ilary ormai dal 2022, si è lanciato anche in un’escursione. I tedeschi, d’altronde, amano questo genere di attività.

Ilary Blasi, 44 anni, durante l'escursione alle Baleari con il fidanzato e le figlie: dietro di lei Chanel, 18 anni

Così Ilary, 44 anni, con le figlie Chanel, 18enne da pochi mesi, e Isabel, 9 anni, ha seguito Bastian per un percorso con vista da sogno sul Mediterraneo.

Alla fine, dopo circa due ore e mezza, lui ha voluto lodare la bellezza della sua compagna.

Ilary sempre bellissima anche dopo una camminata sotto al sole di 2 ore e mezza

“Ce l’abbiamo fatta: guardate quanto è bella anche dopo 2 ore e mezza di escursione con molto sudore”, ha affermato in una clip condivisa poi su IG.

Ilary con le figlie Chanel e Isabel in vacanza alle Baleari

Chanel si 'spara' una posa in Spagna in bikini

E l’amore di coppia procede talmente bene che recentemente Ilary non ha escluso la possibilità del matrimonio.

Ha sottolineato parlando col settimanale ‘Chi’ che al momento non sarebbe però possibile: “Devo ancora divorziare, sono ancora sposata”.

Anche Ilary mostra il fisico tonico in costume

Però ha anche ammesso che in futuro potrebbe mettere la fede al dito nuovamente: “Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo”.