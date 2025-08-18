Diletta Leotta festeggia il compleanno suo e della figlia in Sicilia: doppia festa, foto

- La 34enne è nata lo stesso giorno della figlia Aria
- La famiglia è in Sicilia per le vacanze, e qui ci sono stati i festeggiamenti
- Una torta di giorno per la piccola, una di sera per la conduttrice
Due torte di compleanno, una per la piccola e una per la mamma: così Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 34 anni e i 2 della figlia Aria.
Le due sono nate lo stesso giorno, il 16 agosto (del 1991 Diletta, del 2023 la bimba). E come l’anno scorso hanno celebrato la ricorrenza in Sicilia.
È stata la conduttrice a condividere alcune immagini dei festeggiamenti sui social.
Durante il giorno il party coloratissimo per Aria, con la tradizionale torta e la candelina a forma di 2. Di sera invece la cena per lei.
Location: un borgo vicino a Siracusa, Brucoli. Invitati amici e familiari, tra cui anche Elodie, cantante e amica del cuore di Diletta.
Presente ovviamente anche Loris Karius, il calciatore tedesco che ha sposato la Leotta, sempre in Sicilia, nel 2024.
Il fatto che la figlia potesse nascere lo stesso giorno del suo compleanno ha sempre fatto un effetto speciale a Diletta già prima del lieto evento.
Ospite di Verissimo, prima di dare alla luce la bimba, aveva infatti raccontato: “La roba assurda è che dovrebbe nascere nel giorno del mio compleanno. Dovrebbe, poi non si sa mai”.