Diletta Leotta festeggia il compleanno suo e della figlia in Sicilia: doppia festa, foto

La 34enne è nata lo stesso giorno della figlia Aria

La famiglia è in Sicilia per le vacanze, e qui ci sono stati i festeggiamenti

Una torta di giorno per la piccola, una di sera per la conduttrice

Due torte di compleanno, una per la piccola e una per la mamma: così Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 34 anni e i 2 della figlia Aria.

Le due sono nate lo stesso giorno, il 16 agosto (del 1991 Diletta, del 2023 la bimba). E come l’anno scorso hanno celebrato la ricorrenza in Sicilia.

È stata la conduttrice a condividere alcune immagini dei festeggiamenti sui social.

Loris Karius, 32 anni, e Diletta Leotta, 34, festeggiano il secondo compleanno della figlia Aria

Durante il giorno il party coloratissimo per Aria, con la tradizionale torta e la candelina a forma di 2. Di sera invece la cena per lei.

La sera poi la torta per mamma Diletta

Location: un borgo vicino a Siracusa, Brucoli. Invitati amici e familiari, tra cui anche Elodie, cantante e amica del cuore di Diletta.

La Leotta ancora una volta ha voluto celebrare la ricorrenza nella sua Sicilia

Presente ovviamente anche Loris Karius, il calciatore tedesco che ha sposato la Leotta, sempre in Sicilia, nel 2024.

Il fatto che la figlia potesse nascere lo stesso giorno del suo compleanno ha sempre fatto un effetto speciale a Diletta già prima del lieto evento.

Tra gli ospiti alla festa di Diletta, anche l'amica del cuore Elodie

Ospite di Verissimo, prima di dare alla luce la bimba, aveva infatti raccontato: “La roba assurda è che dovrebbe nascere nel giorno del mio compleanno. Dovrebbe, poi non si sa mai”.