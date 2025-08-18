Katia Ricciarelli addolorata alla camera ardente dell’ex marito Pippo Baudo, la sostiene Mara Venier: ultimo saluto commosso

La soprano è stata sposata con il conduttore dal 1986 al 2004

I due non si erano lasciati bene, ma anni fa si erano riabbracciati

Alla camera ardente a Roma, la 79enne veneta non è voluta mancare

Ad accompagnarla e sostenerla l’amica Mara Venier

Katia Ricciarelli è stata tra i primi ad arrivare alla camera ardente dell’ex marito Pippo Baudo a Roma.

La soprano 79enne è giunta al Teatro delle Vittorie, quartiere Prati, scortata dall’amica Mara Venier, che l’ha anche aiutata fisicamente sorreggendola.

Visibilmente commossa, Katia, che è stata sposata con Baudo tra il 1986 e il 2004, è stata vista piangere di fronte alla bara dell’uomo che ha amato per 18 anni.

Katia Ricciarelli, 79 anni, arriva alla camera ardente dell'ex marito Pippo Baudo a Roma sostenuta dall'amica Mara Venier, 74

Ha voluto anche avvicinarsi al feretro per toccarlo, mentre a tenerle la mano c’era Tiziana, la figlia di Pippo.

La loro è stata una grande storia d’amore, nata a Sanremo nel 1985, ma non sono mancate le turbolenze, vissute anche pubblicamente a causa della notorietà di entrambi.

Katia commossa di fronte alla camera ardente: al suo fianco sempre Mara, che non la lascia sola

Al Corriere della Sera poco dopo la morte di Baudo, avvenuta sabato 16 agosto a Roma, Katia aveva fatto sapere: “Sono molto scossa da questa notizia, non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme”.

“Non credevo fosse vero visto che tante volte sono girate voci false sulla sua morte”, aveva aggiunto.

Poi aveva voluto ricordare con parole di affetto il presentatore siciliano: “Indipendentemente da quello che c'è stato fra noi e come è andata a finire, noi ci siamo sposati per amore. E io ho sempre detto che Pippo era stato il numero 1 è una persona straordinaria dal punto di vista professionale”.

Katia ha voluto dare un ultimo saluto toccando la bara di Baudo, a tenerle la mano la figlia del conduttore, Tiziana Baudo

I due avevano passato diversi anni senza rivolgersi parola dopo il divorzio, ma tempo aveva c’era stato se non un riavvicinamento, una “pace”: “Al di là della nostra storia, certe cose si superano, tanto che quando ci siamo visti a Verona dopo tanto tempo che non ci parlavamo ci siamo abbracciati come se non fosse successo mai niente. Questo significa essere persone intelligenti”.

“Diciamo che oggi si chiude un'altra parentesi della mia vita. E quando sarà per me spero di ritrovarmi con Pippo per farci quattro risate”, ha concluso.

Alcuni anni fa Katia, che non ha figli, aveva anche raccontato di essere rimasta incinta proprio di Baudo, ma che lui la spinse ad abortire.

Ospite di ‘Belve’, Francesca Fagnani le domandò perché: “Perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi, sono stata punita, evidentemente è giusto così”.