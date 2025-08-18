Com’è morto Pippo Baudo? Gli ultimi mesi chiuso in casa, l’indebolimento neurologico e ''un po’ di depressione''

Il conduttore si è spento sabato scorso all’età di 89 anni a Roma

Ora l’amico di sempre Giorgio Assumma fa chiarezza sulle cause del decesso

Non c’è stato un incidente domestico come ha scritto qualcuno

Nessuno incidente domestico: Pippo Baudo è morto a causa di un “indebolimento neurologico”.

A parlare delle cause del decesso del conduttore televisivo, venuto a mancare sabato 16 agosto a Roma, all’età di 89 anni, è stato l’avvocato e amico di lunga data Giorgio Assumma.

Quando il quotidiano gli ha domandato cosa ci sia di vero sulle voci che girano riguardo la scomparsa di Pippo, Assumma ha fatto sapere: “Niente di tutto questo, Pippo ha avuto un indebolimento neurologico alle gambe che lo ha condizionato molto”.

Pippo Baudo, morto sabato 16 agosto a Roma all'età di 89 anni

“In più, vedeva poco e cercava di nascondermelo, mi individuava attraverso la provenienza della mia voce. Tutte le volte che andavo a trovarlo, uscivo con un senso di angoscia”, ha aggiunto.

Baudo non usciva di casa da tempo: “Gli ultimi mesi li ha passati chiuso in casa, non è quasi mai uscito se non per andare al compleanno di Pingitore del Bagaglino, aveva difficoltà a incontrare la gente”.

“Anche con me, che l’ho conosciuto da giovane, a 25 anni quando dalla Sicilia venne per il provino alla Rai (e mi disse se va male mi prenda a lavorare nel suo studio con lei), nell’ultimo periodo preferiva lunghe telefonate, gli raccontavo le barzellette e lo sentivo ridere”, ha continuato.

L'ultima foto di Pippo Baudo prima della sua morte al compleanno dell'amico Pierfrancesco Pingitore

C’era anche un po’ di depressione: “Un po’ sì, era sottotono. Un uomo che ha vissuto sull’apprezzamento degli altri, sentiva che il tempo volava via”.

“Ma una sola volta l’ho visto veramente giù, e pianse sul mio divano: quando nel 1987 il presidente Rai Enrico Manca lo definì nazional-popolare. Poi attorno ai 75 anni fu rimesso da parte, considerato come un volto del passato e perse la sicurezza in sé stesso, mi disse che fu il peggior periodo della sua vita”, ha fatto sapere.

Proprio in queste ore si è aperta la camera ardente a Roma, al Teatro delle Vittorie.