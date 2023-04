''Ti puoi innamorare anche di una persona senza un conto in banca cospicuo'': la polemica sulla frase di Diletta Leotta non si placa

La conduttrice in radio, a 105 Take Away, fa un’affermazione che scatena una bufera

Sui social moltissimi l’attaccano puntandole il dito contro: “Sei incoerente”

La polemica per la frase pronunciata in radio da Diletta Leotta non si placa. Sui social continuano gli attacchi contro la conduttrice Dazn, incinta del suo primo bebè, una bambina, fortemente desiderata con l’attuale compagno Loris Karius. Durante la puntata di 105 Take Away, dove fa coppia con Daniele Battaglia, la 31enne, parlando di rapporti amorosi, ha detto: “Ti puoi innamorare anche di una persona senza un conto in banca cospicuo”. Le parole pronunciate le si sono ritorte contro. Moltissimi l’accusano di incoerenza.

Diletta ha pronunciato la frase incriminata dal popolo del web di getto. “Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo”, ha detto. In tanti, però, le fanno le pulci. Tra i suoi ex non c’è nessuno che sia uno ‘squattrinato’. Gli uomini a cui si è legata la siciliana nel corso degli anni sono tutt’altro che indigenti.

Matteo Mammì, 47 anni, con cui Diletta è stata fidanzata dal 2016 al 2019, figlio dell'ex ministro Oscar Mammì, è stato uno dei dirigenti di Sky Sport, nello specifico direttore acquisizioni e produzione, per poi lasciare l'azienda e passare a un'altra occupazione.

Poi è stata la volta di Daniele Scardina, suo coetaneo: con il famoso pugile la relazione è durata un anno. Tra i due è finita nel 2020. Dopo lo sportivo, nel 2021, nella vita della Leotta è arrivato Can Yaman, nel 2021. L’attore 33enne turco è famosissimo, acclamato dalla folla e oggetto del desiderio di uomini e donne di tutto il pianeta. Non esattamente uno sconosciuto senza denaro.

Da ottobre scorso Diletta si è innamorata di Loris Karius, portiere tedesco 29enne del Newcastle, con cui ha deciso di formare la sua famiglia. Anche lui ha uno stipendio a molti zeri… Prende 1,2 milioni di euro per sei mesi al Newcastle, che vanno ad aggiungersi agli oltre 20 milioni guadagnati dal 2016 al 2022 con il Liverpool.

E’ per questo motivo che la frase di Diletta ha scatenato e continua ad alzare un polverone. "Infatti ha fatto un figlio con un calciatore ricco Diletta e la sincerità prende 2 direzioni diverse”, le sottolinea un utente. “Si sta trattenendo, dovesse dire quello che pensa perde il posto di lavoro”, la punzecchia un altro. “Però ci si può innamorare di chi non ha soldi vero? Dopo ‘la bellezza capita’, ne hai sparata un’altra grossa da morire”, le scrivono. E ancora: “La dote principale di questa ragazza è indubbiamente la coerenza fra quello che afferma e quello che fa. Brava”.

Molti fanno riferimento alla frase pronunciata dalla presentatrice sul palco di Sanremo 2020: “La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui”. Anche in quel caso i follower le puntarono il dito contro facendo inevitabili allusioni ai presunti ritocchini e al fratello chirurgo plastico.