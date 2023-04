La 31enne innamorata gli scrive: “Sei bello amore mio”

Per l’uomo con cui ha avuto i suoi due figli un dolce particolare

Luca Argentero festeggia un compleanno indimenticabile. Il 12 aprile compie 45 anni ed è felice come non mai insieme alla moglie e ai suoi due bambini, Nina Speranza, che il 20 maggio compirà 3 anni, e Noè Roberto, nato il 15 febbraio scorso. Sul social arrivano gli auguri di Cristina Marino. La 31enne accompagna le sue parole con una serie di foto e video in cui c’è lei con l’attore. Per lui ordina anche una torta con dedica.

Luca Argentero compie 45 anni: gli auguri della moglie Cristina Marino e la dedica sulla torta

"Tu risa me da risa. Sei bello amore mio. Sei luce. Sei tutti i colori. Happy bday pulli”, scrive l’attrice, modella e imprenditrice. La prima frase è una citazione tratta da un brano del cantautore Manu Chao, la canzone Malegrìa. Significa: “La tua risata mi fa ridere”.

Le immagini condivise raccontano l’amore che li unisce, quello che li ha resi una famiglia. La Marino e Argentero, legati dal 2016, hanno detto di sì nel 2021. La loro pare una bella favola a lieto fine.

La 31enne innamorata condivide una serie di foto dell'attore e gli scrive: “Sei bello amore mio”

Per il pranzo arriva il dolce. Sulla torta con decorazioni azzurre e rosse, mostrata da Cristina nelle sue IG Stories, si legge: “E anche quest'anno l'abbiamo passato senza imprevisti”. Fila tutto liscio: il successo bacia entrambi anche dal punto di vista professionale.

Per l’uomo con cui ha avuto i suoi due figli un dolce particolare

Luca trascorre la giornata serenamente: non ci sono perciò mega party, ma solo la beatitudine di stare con le persone che adora e da cui vorrebbe non staccarsi mai. Sul suo profilo condivide lui stesso una foto in cui è nella campagna umbra che circonda il suo casale. Cristina e i due bambini sono come sempre insieme a lui. “Che regalo… #45 Grazie per i tantissimi auguri…”, sottolinea semplicemente. Per sorridere non gli serve avere altro.