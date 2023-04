La conduttrice 65enne chiarisce i motivi che l’hanno portata a deporre l’ascia di guerra

Il potente manager 63enne, marito di Paola Perego l’aveva duramente attaccata, ma è tutta acqua passata

Barbara d’Urso sorprende. Dopo aver fatto pace con Lucio Presta, la conduttrice lascia intendere che potrebbe essere passata nell’agenzia del potente manager dei vip, con cui per anni c’è stata una guerra spietata. E' davvero così? A Gente la napoletana dice: “Lui ha perdonato me e io ho perdonato lui, e ora iniziamo un percorso professionale insieme”.

Barbara d'Urso è passata all'agenzia di Lucio Presta dopo aver fatto pace con lui? Le sue parole

Presta, 63 anni, sposato con Paola Perego, super agente dei vip più quotati della tv, l’aveva definita “una suora laica in paillettes che produce orrore in tv”. Nonostante queste parole, ora è tutto passato, come testimoniato dalla 65enne stessa. Su Twitter ha celebrato la pace con Lucio pubblicando una foto insieme a lui a fine marzo scorso.

Carmelita racconta: “Ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato per ore e abbiamo deciso di incontrarci nuovamente per capire perché per 25 anni siamo stati nemici sapendo la stima reciproca che avevamo l’uno per l’altro”. E aggiunge: “Io avevo fatto qualcosa che gli era dispiaciuto. Lui è stato feroce con me e lo ha anche ammesso, ma siccome la vita è breve e i conflitti, anche i più piccoli, non servono a niente, è molto meglio essere in pace. Io sono una che perdona, perdonerei tutti quelli che mi hanno massacrato finora. Quindi basta guardarsi negli occhi, chiarirsi e perdonarsi a vicenda. La vita diventa molto meglio. Bisogna provarci, mettersi in gioco e ci si deve interrogare sul perché eventualmente si ha difficoltà a perdonare. Così lui ha perdonato me e io ho perdonato lui, e ora iniziamo un percorso professionale insieme”.

Sui motivi della guerra la d’Urso spiega: “Io ero arrabbiatissima con Lucio e lui con me. Ho fatto delle cose che evidentemente gli hanno dato un dispiacere tantissimo tempo fa. Cose di sensibilità, io oggi comprendo perché ognuno ha il proprio carattere, ognuno reagisce come vuole. Parlando abbiamo scoperto che in questi anni ci sono stati degli equivoci e gli equivoci spesso creano delle voragini. Poi, dopo dieci anni, magari uno si guarda negli occhi e chiarisce l’equivoco”.

Barbara e Presta si sono riappacificati grazie a un intervento esterno: “Un amico comune ci ha sicuramente aiutato a chiarirci”. Quando le si domanda se sia stato Flavio Briatore a fare da mediatore, la presentatrice replica: “E’ libera di credere quel che vuole”. E sull’amicizia col 73enne, ex marito di Elisabetta Gregoraci, con cui è stata vista spesso ultimamente dice: “Lo conoscevo di vista e l’ho incontrato per caso in una serata con degli amici e ho scoperto che è una persona gradevole e un ottimo padre: punto”.