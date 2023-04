L'ex marito di Guendalina Tavassi finito in galera lo scorso anno ha una nuova fidanzata: foto

Umberto D’Aponte ufficializza l’amore con l’influencer Gresya Acanfora

Lei, citando una famosa canzone, scrive: “Mi sei scoppiato dentro il cuore all’improvviso”

Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, da cui ha avuto due figli, Chloe, nata nel 2016, e Salvatore, venuto al mondo nel 2016, finito in galera lo scorso anno, ora che è tornato alla vita di sempre sorride. E', infatti, molto felice: ha una nuova fidanzata che gli ha regalato serenità.

Le manette per il 38enne imprenditore napoletano, accusato dall’ex gieffina 37enne, che l’ha denunciato per maltrattamenti in famiglia, erano scattate per aver violato un ordine restrittivo che gli proibiva di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla ex moglie. Umberto e Guenda si sono scontrati in tribunale a settembre scorso, nel processo ancora in corso che vede D’Aponte imputato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento. Lui tramite i suoi avvocati rigetta ogni accusa e nega qualsiasi violenza fisica.

Umberto lo scorso dicembre è tornato attivo sui social, sul suo profilo Instagram. Ora si fa vedere con la sua bella. Lei è Gresya Acanfora, napoletana come lui, prosperosa e accattivante influencer.

La ragazza, di cui non si conosce ancora l’età, sul suo profilo, che conta oltre 40mila follower e su cui è molto attiva, si definisce “freelance model”. I due condividono entrambi una foto insieme. Lei scrive, citando un famosissimo brano di Mina, “Mi sei scoppiato dentro il cuore all’improvviso”. Tra i commenti che saltano all'occhio c'è anche quello della sorella di Umberto. Mary sottolinea la sua gioia nel vedere il fratello nuovamente innamorato: “Le cose più belle che la vita ti regala arrivano proprio all’improvviso”.

La coppia anche nelle storie si fa vedere insieme felice e soprattutto appassionata più che mai. Umberto e Gresya paiono proprio bruciare le tappe con la loro relazione. Sono pazzi l’uno dell’altra.