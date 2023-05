Una frase pubblicata su Twitter dalla produttrice scatena i rumor

Il post di Sonia Bruganelli riaccende i gossip sul presunto addio a Paolo Bonolis, padre dei suoi tre figli. La produttrice con una frase pubblicata sul suo account Twitter in cui parla di ex e del rispetto post-relazione scatena i rumor. Per molti non si sarebbero più dubbi: tra la 49enne e il famoso presentatore 61enne sarebbe finita davvero.

Gli ex e il rispetto post-relazione: il post di Sonia Bruganelli riaccende i gossip sul presunto addio a Bonolis

Le parole di Sonia a molti paiono una vera e propria frecciata verso il marito. “Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”, si legge nel post pubblicato alle 12.47 del 28 marzo. Sui social parte immediatamente il tam tam: è un annuncio di separazione? Al momento tutto tace.

Le voci di rottura tra la Bruganelli e Bonolis hanno cominciato a girare vorticose nell’aria ad aprile corso. I due, in vacanza alle Maldive con la famiglia, avevano cercato di smorzarle con un video postato direttamente dall’isola nell’Oceano Indiano, anche se le parole, sin troppo ironiche, non avevano convinto molti. Ospite a Verissimo, due settimane dopo il rumoroso gossip, poi, Sonia aveva puntualizzato il suo punto di vista sulla faccenda.

Le parole della produttrice su Twitter

“Io e Paolo stiamo insieme da 25 anni, lavoriamo insieme da tanti anni, siamo una coppia forte dal punto di vista di anime e volontà di difendere la nostra famiglia quindi la prima cosa è stata quella di dimostrare che noi non ne sapevamo niente. E adesso voglio sottolineare che qualsiasi scelta di una coppia sotto i riflettori non può prescindere dalla volontà di comunicazione dei diretti interessati. Che sia vero o no non si può decidere senza coinvolgere le parti. Fatecelo dire a noi quello che proviamo. Le cose nostre le conosciamo io e Paolo e nessun altro. La volontà di comunicarlo è solo dei diretti interessati”, aveva chiarito.

Durante l’intervista era apparso in video anche il marito. Da quel momento in poi l’ex opinionista del GF Vip ha sempre condiviso parole sibilline sull’amore. Stavolta torna a piedi uniti su un concetto che farebbe pensare nuovamente a una separazione dall’uomo che l’ha resa madre di Silvia, 20 anni, Davide, 18, e Adele, 15.