''Charlène mi sostiene, ma non siamo attaccati 24 ore su 24'': il Principe Alberto smentisce la crisi con la moglie in esclusiva al Corriere della Sera

Il 65enne sulle voci di separazione dalla Wittstock sbotta: “Falsità”

Con la 45enne va tutto bene: “Lei è sempre al mio fianco”

Il Principe Alberto di Monaco stoppa le voci incontrollate di addio con Charlène Wittstock, da cui ha avuto i gemelli Jacques e Gabriella, 8 anni. Smentisce la crisi con la moglie in esclusiva al Corriere della Sera. “Charlène mi sostiene, ma non siamo attaccati 24 ore su 24”, chiarisce il 65enne.

I gossip impazzano, i rumor sull’addio si fanno sempre più insistenti. Alberto spazza via tutto. Al quotidiano di Via Solferino chiarisce: “Charlène è sempre il mio fianco, ieri abbiamo ricevuto assieme al Palais il nuovo ambasciatore francese a Monaco… assieme sulla piazza del Casinò per la gara charity della Princess of Monaco Cup di golf. Non capisco tutti questi rumor che mi feriscono, su di lei ‘che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci’. Falsità”.

Il giornalista gli fa notare della lunga assenza da Monaco della 45enne, tornata nel principato ormai più di un anno fa. Il Principe sottolinea: “Charlène ha avuto delle difficoltà molti mesi fa ormai, ma adesso grazie al cielo è superato, ed è sempre al mio fianco. Mi sostiene nella guida del Principato poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti”.

I due hanno inaugurato insieme pochi giorni fa la nuova TvMonaco. Alberto ha posato con Charlène accanto e sul progetto spiega: “Mio padre era un appassionato di tv, lanciò Telemontecarlo nel 1954 e la nuova tv ci permetterà di raggiungere 60 milioni di ascoltatori di lingua francese tramite il network TV5Monde. Una grande opportunità e grande responsabilità per Monaco”.