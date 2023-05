Il Principe Harry snobba i festeggiamenti per l’incoronazione del padre: è già tornato in California da Meghan e i figli, ecco perché

Il 38enne è stato nel piovoso Regno Unito solamente per 28 ore e 42 minuti

Finita la cerimonia di incoronazione è corso in aeroporto e ha preso un aereo per Los Angeles

E’ arrivato a casa entro sera, in tempo per festeggiare il quarto compleanno del primogenito

E’ durato appena 28 ore e 42 minuti il soggiorno inglese del Principe Harry. Arrivato a Londra per partecipare all’incoronazione del padre Carlo, ora conosciuto come Re Carlo III, e della sua matrigna Camilla, il Duca 38enne è scappato dalla pioggia londinese subito dopo la fine della cerimonia. E’ salito in macchina ed è arrivato in aeroporto per imbarcarsi per la California, dove vive da più di tre anni insieme alla moglie Meghan Markle e ai loro due figli, Archie, 4 anni, e Lilibet, 1.

Il Principe Harry, 38 anni, arriva all'incoronazione del padre Carlo

Arrivato in Inghilterra venerdì sera, Harry ha preso parte alla cerimonia religiosa con cui Carlo è asceso al trono per volontà divina (questa almeno è la versione ufficiale…) insieme alla consorte Camilla, ora Regina Camilla. Per lui un posto solamente in terza fila, vicino alle cugine Beatrice ed Eugenie e ai loro rispettivi mariti (tra cui l’aristocratico di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi, marito di Beatrice).

*Harry all'Abbazia di Westminster è stato fatto sedere in terza fila insieme alle cugine Beatrice ed Eugenie e ai loro rispettivi mariti Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank

Nonostante fosse stato invitato ai festeggiamenti, tra cui il sontuoso banchetto, Harry ha preferito salutare immediatamente la fastidiosa e costante pioggia di Londra. E dopo essere stato accompagno alla sua automobile con l’ombrello, è scappato all’aeroporto di Heathrow per imbarcarsi su un volo di linea per Los Angeles.

Subito dopo la fine della cerimonia religiosa Harry è fuggito di corsa in aeroporto: nella foto mentre si avvia verso la sua auto scortato da un membro della guardia reale che gli tiene l'ombrello per non farlo bagnare dalla fastidiosa e tipica pioggia londinese

Oltre a fuggire dal terribile clima inglese (soprattutto se paragonato a quello della soleggiata California), Harry ha deciso di rimanere poco più di un giorno nella sua città natale anche per un altro motivo: il 6 maggio, giorno dell’incoronazione, è stato anche il compleanno del suo primogenito. Ha preferito tornare da lui per festeggiarlo a dovere piuttosto che sorbirsi i parenti-serpenti. Così alle 18 e 30 circa (grazie al fuso orario favorevole) è atterrato al LAX e poco dopo ha potuto riabbracciare la sua famiglia.

Meghan, 41 anni, non avrebbe potuto essere più contenta. Ha infatti preferito non andare all’incoronazione ma rimanere a casa con i suoi bambini e riavere il marito accanto in tempo per spegnere le candeline sulla torta di Archie è stato semplicemente impagabile.