Raffaella Fico rivela: ''Mario Balotelli e io ci abbiamo riprovato ma…''

La 35enne svela per la prima volta perché alla fine hanno deciso di essere ‘solo’ i genitori di Pia

I due hanno avuto la bambina nel 2012, il 32enne l’ha riconosciuta, però, nel 2014

Raffaella Fico si mette a nudo. A Verissimo per la prima volta confessa: “Mario Balotelli e io ci abbiano riprovato anni fa”. Ma non è andata e chiarisce anche perché. I due, che nel giugno 2011 vennero allo scoperto con la loro relazione sentimentale, ad aprile 2012 erano già in crisi. Qualche mese dopo la showgirl 35enne annunciò di essere in attesa di una bambina, a dicembre 2012 è nata Pia, che però il calciatore ha riconosciuto, dopo una vertenza giudiziaria, solo nel 2014.

Il legame tra Raffaella e Mario oggi è quasi fraterno. I due hanno messo alle loro spalle le vecchie ruggini. “Abbiamo un rapporto bellissimo, è come se fossimo fratelli: se litiga con la fidanzata mi chiama e si sfoga. Stiamo anche quattro ore al telefono e magari io gli do un consiglio”, racconta . E aggiunge la confidenza inaspettata:”Ci abbiamo riprovato ma non potrà mai esserci un futuro insieme. Abbiamo realizzato che la cosa migliore è essere genitori di Pia. Ed ecco che si è creato questo bel rapporto. Non abbiamo rancori”.

“Lui fa parte della mia vita perché è il papà di mia figlia e chiaramente è una persona importante. Però se dovessi vederlo come mio compagno oggi o in un futuro no”, sottolinea ancora la napoletana. Ne spiega le ragioni: “Ci sono molte incompatibilità. E quando vieni molto delusa, l’amore finisce. Da parte mia l’amore è finito. C’è affetto, gli voglio bene però se dovessi vedermi in un futuro con lui assolutamente no”.

La battaglia in tribunale per il riconoscimento di Mia, ha lasciato strascichi in Raffaella: "Ho provato a parlarne con lui, ma il rancore resta. Lui ammette di avermi fatto del male, ma dice anche che anche io gliene avrei fatto a lui: quando gli chiedo in che modo, lui esula dal discorso. Ho capto che sono cose dolorose da tirare fuori, anche dopo anni, che la cosa più semplice è di non parlarne più”.

La Fico cerca di far sì che Pia veda il fratellino, Lion, che il 32enne ha avuto nel 2017 dalla storia d’amore con Clelia Carleeen. “E’ difficile conciliare le visite di Pia e di Lion. Io non ho problemi. Io do il massimo della disponibilità perché i bambini, in quanto fratellini, si devono vedere. Ma Mario riesce ad essere un papà presente: abbiamo dato a Pia il senso della famiglia, basti pensare che abbiamo trascorso la Pasqua insieme”, svela.