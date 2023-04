La conduttrice 43enne lo rivela a Da noi… a ruota libera, ospite della Fialdini

Guido Maria Brera se lo tiene stretto: il finanziere 53enne, da cui ha avuto due figli, è solo suo

Caterina Balivo non ha problemi ad ammetterlo nuovamente. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, su Rai Uno, la conduttrice 43enne torna sulla sua grande gelosia provata per il marito. Già in passato ha più volte rimarcato il senso di possesso che ha nei confronti di Guido Maria Brera, 53 anni. Il suo sentimento non è mutato di una virgola. “Sono abbastanza gelosa”, ammette. Quando le si domanda cosa abbia fatto alle donne che hanno provato ad ‘avvicinare’ il manager e finanziere, rivela: “A qualcuna ho fatto fare una bella figura plateale”.

''A qualcuna ho fatto fare una bella figura plateale'': Caterina Balivo parla della grande gelosia per il marito

“Sono abbastanza gelosa. Qualcuna già lo sa, non ti preoccupare - confida la Balivo - Che fine ha fatto? Una fine bellissima, una bella figura plateale”. Caterina non ha alcun problema a raccontarlo: le altre donne che volessero provare a fare avances a Brera, sono avvertite.

La conduttrice 43enne lo rivela a Da noi… a ruota libera, ospite della Fialdini

“L’istinto è una mia grande dote, lo seguo davvero, anche quando sembra che vada tutto male, le gli vado dietro, poi si gira a favore. Lo seguo da sempre”, dice la presentatrice, svelandosi. “Religione? Sono nata in una famiglia molto religiosa, sono cattolica praticante, ma è una cosa talmente intima che faccio fatica a parlarne”, aggiunge.

Guido Maria Brera se lo tiene stretto: il finanziere 53enne, da cui ha avuto due figli, è solo suo (in foto i due nei giorni scorsi in vacanza ai Caraibi)

Caterina parla dello stile: “Non so se lo ho, io penso di essere un po’ goffa”. La Fialdini le rimarca che invece ne ha uno tutto suo, la Balivo ringrazia e confessa: “In vecchiaia forse mi farò bionda”. Parla pure della sua squadra del cuore: "Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza”.