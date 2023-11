In Rai scoppia il caso Pino Insegno, fatto fuori per i flop e i bassi ascolti? Il suo agente attacca: ''Pressioni da Lucio Presta''

Il manager Diego Righini accusa il marito di Paola Perego: “Vuole piazzare Marco Liorni”

Per l’uomo sarebbe tutta una macchinazione ai danni del presentatore del Mercante in Fiera

Da gennaio avrebbe dovuto condurre L’Eredità al posto di Flavio Insinna, ma ora non è più così. In Rai scoppia il caso Pino Insegno. E’ stato fatto fuori per il flop e i bassi ascolti del Mercante in Fiera, in onda su Rai2? L’agente dell’attore, doppiatore e presentatore attacca senza scrupoli. Stando a Diego Righini ci sarebbero state “pressioni di Lucio Presta”. Il manager punta il dito contro il marito di Paola Perego. “Vuole piazzare Marco Liorni”, sottolinea a TAG24.

“Abbiamo una fonte ed il vero problema che hanno in Rai è trovare una collocazione per Marco Liorni. Stanno ricevendo pressioni forti da Lucio Presta per permettere a lui di fare l’Eredità, cedendo poi a lui Reazione a Catena. Stanno mascherando questa verità dietro gli attacchi fatti a Pino per il suo legame con il presidente del consiglio. Lucio Presta non vuole far misurare Pino Insegno con Liorni o Amadeus”, dice Righini.

Pare che tutto sarà deciso entro oggi, 10 novembre. L’agente del 64enne a Unicusano ha detto che incontrerà il direttore del pomeriggio Rai Angelo Mellone: "Vedremo cosa accadrà, ma ribadisco che Pino Insegno ha un contratto firmato e pertanto noi verremo pagati ugualmente. Probabilmente ci verrà offerto qualcos'altro".

Pino Insegno tiene banco. A ironizzare sul caso del momento ci pensa pure Fiorello. Stamane a Viva Rai2, rivolgendosi direttamente all’artista, Rosario ha detto: “Pino non ti crucciare. Ti posso dire? Meglio così. Ma chi te lo faceva fare, duemila puntate, lascia stare. Doppia che è meglio. Sei nascosto, chiuso, in una stanzetta. Chi te lo faceva fare?".