''Prima ero più vendicativa'': Simona Ventura fa una confessione e spiega cosa l'ha fatta cambiare

Simona Ventura si svela sulle pagine di Gente, che le regala la cover del settimanale. La conduttrice fa una confessione e ammette: “Prima ero più vendicativa”. Spiega cosa l’abbia fatta cambiare.

A Ballando con le Stelle è tra i favoriti per la vittoria finale. La 58enne si diverte a danzare, si sente ‘liberata’. Presentatrice di punta, con tanti successi alle spalle, a un certo punto della sua carriera ha avuto una svolta. SuperSimo racconta: “Dal 2018 sono cambiate tante cose per me e in me. Dopo l’incidente di mio figlio Niccolò (aggredito e accoltellato fuori da una discoteca di Milano, ndr) ho ritrovato una nuova consapevolezza. Sono fatalista, penso che ogni cosa che accade arrivi come un segnale. Dopo quell’episodio, lui era vivo per un miracolo, io avevo un’altra visione di tutto”.

La Ventura chiarisce ancora: “Negli anni precedenti, mi ero un po’ accartocciata su me stessa, avevo perso fiducia nelle mia capacità, mi ero seduta sugli allori, non avevo più la forza di lottare e mi ero un attimo isolata. Quel momento drammatico mi ha dato la scossa: mi ha fatto capire che quando hai la salute, quando i tuoi cari e i tuoi figli stanno bene, quando hai la serenità nel cuore, hai tutto. Prima ero più vendicativa, ora non ho più voglia di arrabbiarmi, non ne vale la pena. Vivo e lascio vivere, voglio la pace con tutti”.

Nel 2018 è arrivato nella sua vita anche Giovanni Terzi, con cui si sposerà nel 2024. “Anche l’amore di Giovanni mi ha fatta cambiare. Lui è un uomo solido, risolto, ha tirato fuori la mia vera essenza”, sottolinea la presentatrice. E aggiunge: “Con lui ho ritrovato la felicità e anche il rapporto con mia sorella e i miei genitori. Quando ci muoviamo siamo spesso tutti insieme: noi due, loro, i nostri 5 figli, tre miei e due di Giovanni”.

Sui suoi ragazzi Simona racconta: “Niccolò ha 25 anni è personal trainer e fa dello sport la sua vita, Giacomo ne ha 23 ed è l’intellettuale della famiglia, oltre a Giovanni. Ha preso l’attestato di drama (teatro, ndr) in inglese e studia, mia figlia Caterina ha 17 anni e sta facendo alcuni mesi della quarta liceo di Scienze Umane in Inghilterra. Sogna di fare la psicologa”.

E’ rimasta in ottimi rapporti pure con l’ex marito Stefano Bettarini, padre dei due maschi (Caterina è stata adottata): “Buono e questo mi piace. E poi trovo un tesoro la sua compagna Nicoletta Larini”. Sulla pace in tv con Mara Venier rivela: “Mi ha invitata a parlare di Ballando e io sono andata volentieri. Mi è venuto naturale riabbracciarla. E così è stato anche con Barbara d’Urso che ho incontrato alla presentazione del film Shukran, prodotto da suo figlio e tratto dal libro di Giovanni. E’ stato bello rivederle”.