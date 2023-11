Biagio Antonacci compie 60 anni e pubblica una rarissima foto con il figlio di quasi 2 anni Carlo: guarda

Il cantautore e il piccolo nato il 20 dicembre 2021 insieme nella vasca da bagno

Si era fatto vedere con lui a marzo 2021, 3 mesi dopo la sua nascita. Biagio Antonacci compie 60 anni e pubblica una rarissima foto con il figlio di quasi 2 anni Carlo. Il cantautore posa per i social col bimbo avuto dalla compagna Paola Cardinale, 46 anni: i due sono nella vasca da bagno. “60 e non capirli. Un figlio piccolo. Un nuovo disco presto. Grazie a voi. Grato”, scrive. E’ felice di quel che ha, non potrebbe desiderare di più.

Il 9 novembre ha celebrato la cifra tonda. Già genitore di Paolo e Giovanni, rispettivamente 28 e 22 anni, i due figli avuti dall’ex Marianna Morandi, aveva mostrato Carlo posando insieme a lui sulla cover di Vanity Fair.

Nell’intervista rilasciata al settimanale aveva sottolineato come questo figlio fosse stato desiderato da lui e Paola. E su cosa avesse imparato dal terzo pargolo aveva risposto: “Questa volta non mi sono chiesto: sarò capace? Una domanda che, invece, quando ero diventato padre di Paolo, che ora ha 26 anni, e di Giovanni, che ne ha 20, continuavo a farmi. E ho avuto la fortuna di crescere Benedetta, la figlia di Paola, che è diventata figlia mia. Con Carlo non ho avuto paura, ma ho avuto coraggio, perché ho ricevuto un ruolo”.

“Durante il lockdown ho pensato a tante cose e ho capito che i ruoli servono agli esseri umani, perché sono cammini, doveri - aveva proseguito Antonacci - Io un tempo ho avuto il ruolo dell’uomo che sogna di vivere di musica: facevo il geometra, volevo fare il cantautore. Poi è successo. Adesso ho il ruolo di padre; essere padri vuol dire andare avanti per gli altri, vuol dire guardare il futuro. Ogni ruolo, se vissuto con coraggio, è un’opportunità”.

“Oggi so che si può essere padri anche in serenità: mi alzo di notte a dare il biberon a mio figlio e se la mattina ho sonno mi permetto di dormire un po’ di più. Davo il biberon anche agli altri miei figli, ma ero sempre troppo impegnato con il lavoro, molto distratto, poco lucido”, aveva aggiunto l’artista.

Sui figli più grandi aveva rivelato: “Loro hanno accolto questo fratellino con amore e meraviglia. Paolo mi ha detto: papà, se a 58 anni hai avuto le palle di fare un figlio, allora vuol dire che la mia vita è lunghissima, e non è mai troppo tardi per niente”. Biagio è “grato”. Sente che anche la sua vita con Carlo è più lunga e guarda al futuro insieme al suo bambino.