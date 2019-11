Grave lutto per Raoul Bova: è morta la mamma

Raoul Bova piange l’amata mamma. E’ morta Rosa, a darne l’annuncio lo stesso attore che sui social ha postato uno scatto in bianco e nero in cui è insieme a lei: entrambi in sella a una moto sorridono felici e spensierati.

E’ distrutto dal dolore per il suo grave lutto. Raoul Bova saluta la mamma, morta improvvisamente. Il 48enne le dà il suo commosso addio su Instagram e scrive: “Mi piace ricordarti così mammina mia... Risate, abbracci e fiori…”. Tantissimi i messaggi di condoglianze per lui, che nel 2018 aveva già perso il padre, Giuseppe, a cui era legatissimo.

Molti i personaggi famosi che vogliono far sentire la propria vicinanza a Raoul Bova: da Laura Pausini ad Antonella Clerici, da Filippo Magnini e Biagio Antonacci, da Tosca D'Aquino a Valeria Marini. Altrettanti i fan che desiderano testimoniare il loro calore all’artista in un momento così difficile.

Pure Rocìo Munoz Morales condivide sui social un ricordo dedicato alla madre del compagno, nonna amorevole nonna di Luna e Alma, le due bambine che la spagnola ha avuto da Raoul Bova. “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere... Grazie per essere stata un'"anima rock"... come dicevo sempre io”, sottolinea l’attrice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/11/2019.