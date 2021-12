Il rapper Briga si è sposato a San Pietro! Foto

Cristiano Ronaldo e Georgina annunciano il sesso dei gemelli

Il pancino di Georgina Rodriguez si vede appena, ma la gioia per l’arrivo dei due gemelli in casa di Cristiano Ronaldo è davvero incontenibile. Anche gli altri figli della coppia non vedono l’ora di allargare la famiglia e sono proprio loro i protagonisti del siparietto social in cui il calciatore e la modella svelano il sesso dei bimbi che nasceranno in primavera. Si tratta di un maschietto e di una femminuccia, mix perfetto per la big-family di Cristiano...

