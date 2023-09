''Avevamo rapporti a tre con altre ragazze'': Benjamin Mascolo vuota il sacco sulla relazione con la diva americana Bella Thorne

Il cantante 30enne si confessa ospite al podcast One More Time

Svela il motivo della rottura con l’attrice dopo tre anni d’amore

Benjamin Mascolo vuota finalmente il sacco sulla relazione con la diva americana Bella Thorne. Svela il motivo della rottura con l’attrice dopo tre anni d’amore. “Avevamo rapporti a tre con altre ragazze”, confessa ospite al podcast One More Time di Luca Casadei.

“Lei è bisessuale, le piacciono le ragazze oltre che gli uomini - racconta Mascolo - Spesso stava da sola in America e soffre tantissimo lo stare da sola, quindi c’erano chiamate al telefono di ore in cui piangendo mi diceva: ‘Sono sola’. Un giorno mi chiede se può uscire con una ragazza. In quel momento dico di sì. Volevo renderla felice, ma mi sono reso conto dopo che ho subìto un po’ questa cosa come gelosia”.

“C’è stato un periodo in cui lei è andata con altre ragazze, mentre ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze. All’inizio uno pensa: ‘Che figata. Sono fidanzato, innamorato e in più vado a letto con altre donne: modelle, attrici…’. Ti senti figo. Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo piano piano la nostra intimità”, aggiunge l’artista, ex del duo Benji e Fede.

“Da immaturo non sapevo come gestire la situazione - chiarisce Benjamin - Iniziavo a vedere le ragazze alle feste e a pensare: ‘Chissà com’è, se potremmo portarla a letto insieme’. Ero entrato in quel loop, sbagliatissimo. Questo ha reso tossico il rapporto, in gran parte per colpa mia. Mi sentivo come un bambino nella fabbrica di cioccolato, quindi mi ingozzavo di ogni cosa. Abbiamo subìto il nostro stile di vita molto intenso”.

Dopo la rottura Benji ha avuto conseguenze dal punto di vista psicologico e ha abusato di droga: “Ho iniziato a fare uso di anfetamine e metanfetamine. Due o tre volte a settimana prendevo funghi psichedelici. Ho iniziato con l’ecstasy. Bella mi ha detto: ‘Finché non risolvi i tuoi problemi con la droga, non possiamo più vivere insieme’. Sono andato a vivere in un hotel, a Beverly Hills, con un amico con problemi di droga. Tante volte ho avuto paura di morire. Ho rischiato di morire di overdose. In quel momento in testa mi ripetevo: ‘Voglio vivere, voglio vivere’”.

Mascolo ha incontrato Bella l’ultima volta sotto ecstasy: si è spogliato nudo e ha scavalcato la recinzione dell’abitazione della Thorne, spaventandola a morte. E’ tornato in Italia e ha deciso di cambiare vita e registro. “E’ dal 19 giugno 2022 che sono sobrio. Scelta azzeccata”, sottolinea.

Benjamin ora ha una nuova fidanzata. Nel 2020 il duo con Federico si è sciolto. Lui ha deciso di fare musica da solo, ma spera di tornare a collaborare con Rossi. “Lui è una persona speciale e gli devo tantissimo. Senza di lui non sarei dove sono oggi, gli voglio un bene dell’anima, anche se abbiamo litigato”, ammette.