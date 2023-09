Rebecca Staffelli si fa aiutare dalla nonna Gigliola per scegliere i look della prossima puntata del Grande Fratello: guarda

La 25enne durante il fitting testa gli outfit scelti dalla sua fidatissima Giorgia Macrì

Rebecca Staffelli si prepara alla seconda da opinionista social del reality show in cui è tra i protagonisti in studio. Per scegliere i look della prossima puntata del Grande Fratello, in onda venerdì 15 settembre, si fa aiutare dalla nonna Gigliola. La 25enne durante il fitting testa gli outfit scelti dalla sua fidatissima stylist Giorgia Macrì, a consigliarla, però, e darle l’ok definitivo ci pensa la mamma di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia.

La conduttrice prova un abito da sera fucsia davanti allo specchio e riprende tutto con lo smartphone condividendo nelle storie. “Ragazzi nel frattempo qui a casa accadono cose folli. Non c’è più solo Giorgia la stylist, ma nonna G.”, dice. Poi rivolgendosi alla donna, le sottolinea: “Intanto buongiorno e che look incredibile! Come stai?”. Gigliola ride: “Che look a te, non a me!”, replica. E aggiunge: “Sto bene. Ciao ragazzi, dovete vedere che vestiti!”.

La Staffelli continua a provare abiti. Alla fine, sul divano, si confronta con la nonna che le dice quale ha preferito di più e quale meno. “Il verdetto della nonna sui look”, spiega ai follower.

La signora Gigliola è stata una presenza importantissima nella vita di Valerio, come raccontato da lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera. “Mio padre era un commerciante di tessuti e mia madre di abbigliamento, avevano due negozi nella ‘Stalingrado d’Italia’. Hanno sempre incentivato la mia passione per il mondo dello spettacolo ed è stata proprio mia madre a dare il via alla mia carriera, quando a 14 anni mi presentò al proprietario di una radio privata. E iniziato tutto da lì”, aveva svelato. Rimane una guida anche per la nipotina, pazza di lei.