Antonella Clerici piange a dirotto in diretta tv: lacrime e singhiozzi incontenibili, ecco perché

Antonella Clerici non se lo aspetta minimamente. Piange a dirotto in diretta tv. Per lei lacrime e singhiozzi incontenibili. Il perché è semplice, a E’ Sempre Mezzogiorno arriva a sorpresa Anna Moroni, colonna portante dei programmi della conduttrice, colei che l’ha fatta diventare brava in cucina, compagna indimenticabile de La Prova del Cuoco.

Esplode letteralmente di gioia e non riesce a trattenersi. Antonella è pronta per la sua lezione di cucina. Sta mettendo il grembiule, aiutata dallo chef. Improvvisamente entra Anna Moroni la Clerici la vede e corre da lei. L’abbraccia stretta, stretta e scoppia a piangere, commossa fortemente.

“Annina, non mi aspettavo di vederti. Ma che bello vederti, sono così contenta che sei venuta! Non me l’aspettavo, ma dove ti hanno nascosto? Pensa che ho sentito la tua voce e ho pensato: 'Oh come la prima volta'. Ma adesso vieni qui devi aiutarmi. Che bello Anna”, dice la presentatrice emozionata all’amica.

La gioia è grandissima. Anna Moroni ha lasciato La prova del Cuoco nel 2018, quando anche la padrona di casa se ne andò. Fu Elisa Isoardi a prendere il posto della Clerici. Da allora l’84enne è apparsa solo sporadicamente in tv. L'ultima volta era andata proprio a E’ sempre Mezzogiorno, dove fu ospite una settimana. Per lei poi solo una breve comparsa ad Uno Mattina con Massimiliano Ossini. Antonella la vorrebbe sempre accanto: è il suo faro.